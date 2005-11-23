كامران شرفشاهي : كتاب در شكل سنتي خود هنوز جاذبه بر انگيز است / شكاف علمي جوامع توسعه يافته با ما افزايش مي يابد





اين شاعر در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : با گذشت زمان ، بسياري از نقايص و محدوديتهاي مورد بحث در خصوص رايانه ها و اينترنت بر طرف شده است و به نحو شگفت انگيزي هر روز شاهد ارتقا سيستم ها و توانمندي ها موجود در اين عرصه هستيم و همين نكته موجب مي شود كه با تامل بيشتري به امروز و آينده نگاه كنيم ، و نسبت به غفلت هاي احتمالي نگران باشيم .

كامران شرفشاهي خاطر نشان ساخت : مطالعه الكترونيكي اكنون ديگر يك تخيل و يا يك روش ناكار آمد براي كسب اطلاعات شمرده نمي شود ، اين موضوع در روزگار ما به يك واقعيت عيني و ملموس مبدل شده است. واقعيتي كه نبايد با نگرش هاي سنتي به مقابله آن رفت. بلكه اين پديده نيازمند درك و استقبالي واقع بينانه است. آنچنان كه سرانجام بشر روزگاري پذيرفت كه بايد نوشتن و خواندن از طريق الواح سنگي و گلي را كنار بگذارد و به سراغ كاغذ برود.

وي تصريح كرد : رفته رفته در جامعه ما سايت ها و بلاگ هاي ادبي و هنري براي خود جايي باز كرده و مخاطبان فراواني يافته است . حتي شاهد كتابخانه هاي الكترونيكي نيز هستيم و به ويژه آنها كه به دنبال تازه ترين اطلاعات هستند به سمت استفاده از اين وسيله روي آورده اند. تاسيس خبرگزاري هاي متعدد نيز دليل ديگري است براهميت اين موضوع و همچنين عرضه برخي از روزنامه ها از اين طريق همه و همه دلالت بر ضرورتهاي تازه اي دارند كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد.

اين شاعر اضافه كرد : كتاب در شكل سنتي آن هنوز از جاذبه هايي برخوردار است . اما در مقايسه با رقيب الكترونيك خود بتدريج ناگزير شده است بعضي ميدان ها را خالي كند و دور را به رقيب جوان و تازه نفس خود بسپارد.

شرفشاهي در ادامه گفت : ميزان تاثيرگذاري سايتهاي فرهنگي در حال حاضر بسيار فراوان و غير قابل انكار است. تا جايي كه امروزه منبع بسياري از رسانه هاي مكتوب از همين سايتها بوده و يا بسياري از اشخاص كه تا چندي پيش اهميتي براي اين موضوع قايل نبوده اند، خود مبادرت به راه اندازي سايتي كرده اند و از مخاطبان اين وسيله شده اند. همچنين با توسعه آموزش و انتقال سيستم ها به طور مستمر بر شمار مخاطبان اين وسيله افزوده مي شود تا جايي كه امروز بسياري از موسسات فرهنگي با جدي گرفتن اين مساله سرمايه گذاري هاي كلاني در اين زمينه صورت داده اند و مي كوشند تا حضور پررنگ تري در اين گسترده داشته باشند.

وي افزود: در سالهاي اخير در مجامع و محافل فرهنگي نيز گاه صحبت از مطالب سايتها و وبلاگ هاست ، به ويژه مطالبي كه شايد اگر براي چاپ به روز نامه يا رسانه ديگري سپرده مي شد، اين توفيق را پيدا نمي كرد. البته همين موضوع هم جاي بحث و بررسي فراواني دارد و نه تنها در ايران ، بلكه در تمام دنيا گاه به مطالب و شيوه برخي سايتها به صورت يك معضل نگاه مي شود . و از اين منظر بسياري از متفكرين نسبت به وضع پيش آمده چندان خوشبين نيستند و حتي كساني مانند استاد دانشگاه آكسفورد و از پيشگامان فناوري اطلاعات از دنياي وب ابراز انزجار كرده اند .

كامران شرفشاهي ياد آور شد: حضور درنمايشگاههاي مربوط به كتاب و مطبوعات و همين طور مجامع دانشگاهي اين حس را ايجاد مي كند كه كشور ما هم وارد عرصه فناوري و اطلاعات شده است، اما به لحاظ بهره برداري بازرگاني و در مقايسه با توليد ات ديگر ملل پيشرفته جهان به نظر مي رسد هنوز به توفيق چنداني دست نيافته ايم در حال حاضر كشورهاي پيشرفته جهان با سرمايه گذاري هاي هنگفت سودهاي سرشاري را نصيب خود كرده اند و در صدد انحصار اين بازار به نفع خود هستند.شايد به جرات بتوان گفت ، كه در عصر ارتباطات و اطلاعات هيچ تجارتي تا به اين اندازه پرفايده و مورد توجه قرار ندارد و همين نكته بايد انگيزه اي شود تا كشور ما از اين قافله عقب نماند.



شرفشاهي در پايان گفت و گو با مهر گفت : بي ترديد به لحاظ جذابيت ها و ويژگيهاي اين رسانه مي توان انتظار داشت كه استفاده بهينه و فراهم كردن امكانات و آموزش ، شرايط مناسبي را براي توسعه فرهنگ كتابخواني و ارتقا سطح دانش و معلومات را در جامعه ما مهيا كند. متاسفانه هنوز در مدارس و به ويژه برخي از نقاط كشورما ، از زمان و پيشرفتهاي تكنولوژيك فاصله دارند ، در حاليكه شكاف علمي جوامع توسعه يافته با ما همچنان در حال افزايش است و ما عليرغم آگاهي به اين موضوع همچنان در استفاده از فرصتها و قابليتها دچار ترديد و تعلل هستيم و هيچكس در قبال اين فرصت سوزي ها خود را پاسخگو نمي داند. از سوي ديگر در بحث مديريت فرهنگي نيز با توجه به پيشرفتهاي بين المللي نيازمند مديران متبحرتري هستيم كه با دانش روز جهان آشنايي بيشتري داشته باشند.