ابراز نگراني فرانسه و آلمان از ارتباط اتباعشان با گروه القاعده

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازروزنامه سعودي الوطن،"جان لويي بريجيه " مسئول بلند پايه فرانسه درزمينه مبارزه با تروريسم درهمايش خطرات هسته اي دربرلين اظهارداشت :عراق به منطقه جذب تروريست هاي اروپا و خاورميانه تبديل شده است.

گفت: برخي مسلمانان اروپا براي مبارزه با نيروهاي تحت رهبري آمريكا به عراق سفر مي كنند زيرا آنها وضعيت آنجارا مشابه با تلاش شوروي سابق براي اشغال افغانستان دردهه هشتاد مي دانند .

وي افزود : اروپا با خطرتروريسم جديد مواجه شده است. مسئول بلند پايه فرانسه در زمينه مبارزه با تروريسم خواستار تقويت همكاري بين سازمان هاي اطلاعاتي براي جلوگيري از وقوع بيشترحملاتي ماننده انفجارهاي مادريد درمارس 2004 و انفجارهاي لندن در مه گذشته شد.

وي افزود: رويكرد آنها اين است كه فرانسه و اروپا را رها كنند و براي مبارزه با نيروهاي آمريكا ونيروهاي چند مليتي به عراق بروند.

بريجيه درادامه ياد آور شد: اين همان پديده اي است كه ما پيش از آن در كشورهاي همچون افغانستان، كوزوو، بوسني و چچن شاهد بوده ايم.

اعتراضات عمومي درفرانسه وارد هفدهمين روز خود شده است و درميان ترس و نگراني از كشيده شدن ناآرامي هاي مناطق آشوب زده به ديگر مناطق كشور طي روزهاي پاياني هفته جاري،امروز ممنوعيت كوتاه مدت در اجتماعات عمومي شهر پاريس اعمال خواهد شد.

درهمين رابطه رئيس سازمان اطلاعات خارجي آلمان گفت: تندروها در اروپا وخاورميانه ابومصعب زرقاوي رهبر گروه القاعده در عراق را الگوي عالي براي خود تصور مي كنند و به تقليد و پيروي از او در اجراي عمليات چشم دوخته اند.

"آگوست هانينگ"رئيس سازمان اطلاعات و امنيت آلمان دركنفرانس خبري با بيان اين مطلب افزود: ما شاهد فعاليت گسترده گروه زرقاوي شاهد هستيم و ما اين گروه راخطري فزاينده براي اروپا مي بينيم .

وي پس ازاعلاميه گروه زرقاوي درخصوص پذيرفتن مسئوليت سلسله انفجارهاي امان پايتخت اردن ومسئوليت عمليات انتحاري در رستوراني در بغداد گفت : ما حملات فزاينده اين گروه را پيش بيني مي كنيم و در اين خصوص عميقا نگران هستيم .

هانينگ درخصوص نفوذ زرقاوي در اروپا گفت : ما جذابيت فزاينده زرقاوي را مي بينيم و به وي به عنوان الگو نگاه مي شود و گروه هايي براين باورند كه او كاملا توانايي نظارت بر اجراي حملات به نام خودش دارد.

وي افزود : اين چيزي است كه ما طي ماههاي اخيرشاهد آن بوده ايم و اين امر براي ما بسيار نگران كننده است.

رئيس سازمان اطلاعات و امنيت آلمان اخيرا نسبت به افتادن سلاح هاي كشتار جمعي در دستان تروريست ها هشدار داد و گفت : شبكه تروريستي القاعده به رهبري " اسامه بن لادن " از چند سال پيش مجهز به مقادير زيادي تسليحات كشتارجمعي بوده است .