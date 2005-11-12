۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۵۰

كنسرت موسيقي طريقت و معرفي ساز نو بانگ در فرهنگ سراي نياوران

ساعت 30/18 چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه 26،25و27 آبان گروه " طريقت " در فرهنگ سراي نياوران كنسرت موسيقي ايراني برپا مي كند .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر"، دراين كنسرت تصنيف هاي " صنما " و " شوريده " ساخته هاي علي طريقت و" چون جان " و" دگرباره بشوريدم " ساخته علي قمصري به همراه چندين قطعه ايراني اجرا خواهد شد .

"علي طريقت " سرپرست گروه ، آهنگسازونوازنده سه تارمي باشد ومحمد قنبري ( آواز) محمد طريقت (دف ) ، اميرحسين طريقت ( تمبك ، نوبانگ ) علي قمصري ( تار) اميد داورزني ( سنتور) آرمين فرهنگ ( كمانچه ) ابوالفضل زماني ( عود ) اميرحسين محور( بم تار) وي را همراهي مي كنند.

همچنين دراين كنسرت سازكوبه اي جديدي به نام " نوبانگ " كه ازنوآوري هاي " اميرحسين طريقت " معرفي مي شود . اين سازكه ازنظرظاهري همانند تمبك است 7صدا دارد وشهريورگذشته توسط خانه موسيقي مورد تاييد قرارگرفته است .

