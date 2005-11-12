۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۲۲

ششمين دوره رقابتهاي جودوي قهرماني جوانان آسيا - چين تايپه

كريميان در يك قدمي كسب نشان برنز آسيا

ششمين دوره رقابتهاي جودوي قهرماني جوانان آسيا درچين تايپه درحال برگزاري است.

به گزارش خبرنگار" مهر" آرش كريميان نماينده وزن 66- كيلوگرم ايران پس ازآنكه صبح امروز برابر" بالين اف " ازقرقيزستان باخت، درجدول بازنده ها با كسب دو پيروزي پي درپي به كسب مدال برنز اميدوار است.

وي دربازي سوم خود ساعاتي پيش مقابل " لينگ" از هنگ كنگ قرارگرفت و درحاليكه با 2 يوكو و يك كوكا ازحريف خود پيش بود، موفق شد با ضربه فني به پيروزي دست پيدا كند. كريميان درصورت پيروزي دربازي بعدي خود مقابل " كتس بايار" از مغولستان به مدال برنز دست پيدا خواهد كرد.

لازم به يادآوري است: وي دربازي دوم " قولبايف " ازقزاقستان را شكست داده بود.

