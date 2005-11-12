كريميان در يك قدمي كسب نشان برنز آسيا

به گزارش خبرنگار" مهر" آرش كريميان نماينده وزن 66- كيلوگرم ايران پس ازآنكه صبح امروز برابر" بالين اف " ازقرقيزستان باخت، درجدول بازنده ها با كسب دو پيروزي پي درپي به كسب مدال برنز اميدوار است.

وي دربازي سوم خود ساعاتي پيش مقابل " لينگ" از هنگ كنگ قرارگرفت و درحاليكه با 2 يوكو و يك كوكا ازحريف خود پيش بود، موفق شد با ضربه فني به پيروزي دست پيدا كند. كريميان درصورت پيروزي دربازي بعدي خود مقابل " كتس بايار" از مغولستان به مدال برنز دست پيدا خواهد كرد.

لازم به يادآوري است: وي دربازي دوم " قولبايف " ازقزاقستان را شكست داده بود.