ورود بیش از ۲ میلیون زائر و گردشگر به مشهد مقدس

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی و جانشین رییس ستاد خدمات سفر استان در گفتگو با مهر بیان کرد: آمار مسافران نوروزی از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته تا پایان اولین روز فروردین سال جاری حکایت از ورود سه میلیون و ۹۱۸ هزار و ۶۴۷ نفر به استان خراسان رضوی دارد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۶۴ درصدی همراه است.

محمد حسن واحدی بیان کرد: از این تعداد مسافر ورودی به استان خراسان تعداد دو میلیون و ۳۴۹ هزار و ۹۹۹ نفر به مشهد مقدس سفر کرده اند.

وی با بیان اینکه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۳.۶ درصد رشد داشته است افزود: در این مدت همچنین سه میلیون و ۳۳۱ هزار و ۵۱۶ نفر از استان خارج شدند که یک میلیون و ۹۳۳ هزار و ۸۳۴ نفر از آن مربوط به مشهد مقدس است.

وی تعداد کل اقامت در استان را طی بازه زمانی مذکور ۵۲۳ هزار و ۳۳۲ نفر عنوان کرد و گفت: تعداد ۴۳ هزار و ۷۳۸ نفر آن مربوط به اقامت شهرستان مشهد و ۴۷۹ هزار و ۵۸۴ نفر مربوط به شهر مشهد بوده است.

واحدی آمار بازدید از آرامگاه فردوسی، هارونیه، عطار، خیام و عمارت خورشید را در زمان مذکور ۱۳ هزار و ۳۵۸ نفر و مجموع بازدیدها از سایر آثار و اماکن تاریخی را ۲۱۵ هزار و ۷۱۴ نفر اعلام کرد.

جانشین رئیس ستاد خدمات سفر خراسان رضوی ورودی به استان را در اول فروردین ماه سال جاری ۷۳۵ هزار و شش نفر اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با فروردین ۹۳ از رشدی معادل ۷۴ درصد برخوردار است.

وی آمار ورودی به مشهد مقدس را نیز در نخستین روز سال جدید ۴۹۷ هزار و ۵۱۴ نفر اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد نشان می دهد.

آمار اسکان مسافران ۱۷درصد رشد داشته است

واحدی آمار اسکان مسافران در اقامتگاه های عمومی استان را نیز در روز گذشته تعداد ۱۸۱ هزار و ۲۸۷ نفر اعلام کرد و ادامه داد: در مقایسه با سال گذشته این آمار ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین تعداد ۱۶۵ هزار و ۶۴۱ نفر نیز در نخستین روز فروردین ماه سال جاری در اقامتگاه های عمومی مشهد ساکن شدند که در مقایسه با مدت مشابه ۱۵.۶درصد افزایش دارد.

واحدی آمار زائران خروجی از استان در نخستین روز فروردین ماه سال جاری را نیز ۵۶۹ هزار و ۱۱۷ نفر و آمار زائران خروجی از مشهد را ۳۱۳ هزار و ۱۵۷ نفر اعلام کرد.

