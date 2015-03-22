اقامت ۱.۲ میلیون مسافر شب در مازندران/ کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا عصر یکشنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران در جمع خبرنگاران گفت: یک هزار و ۶۶۲ مورد بازدید نظارتی از واحدهای اقامتی، پذیرایی، دفاتر و صنوف مختلف عرضه مواد غذایی، مراکز بهداشت و درمان و مراکز حمل و نقل انجام شد.

وی تعداد نظارت بر مراکز تهیه و توزیع اماکن عمومی را ۸۸۳ مورد عنوان و تصریح کرد: یک هزار و ۷۹۹ کیلو گرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: فوت شدگان ناشی از تصادفات و تروما در بیمارستان ها از آغاز ستاد اجرایی خدمات سفر تا اول فروردین ۲ نفر است.

بزرگ نیا با اشاره به اینکه تعداد تصادفی پذیرش شده در مراکز درمانی و اورژانس تاکنون ۳۸۶ نفر بوده است گفت: تعداد ماموریت های تصادفی و غیر تصادفی اورژانس ۱۱۵ طی این مدت ۹۲۴ نفر گزارش شده است.

وی تعداد اماکن تعطیل شده از آغاز ستاد تاکنون را ۴ مورد عنوان کرد و افزود: تعداد گشت های انتظامی، راهور، پلیس راه و همیاران پلیس طی چهار روز اخیر ۵هزار و ۴۲۷ مورد گزارش شده است.

بزرگ نیا تصریح کرد: طی این مدت ۶۲ مورد گشت های کنترلی، نظارتی استان و شهرستانها به کمیته ستاد اجرایی خدمات اجرایی سفر مازندران گزارش شده است.

وی گفت: تعداد بازرسی گشت های مشترک با هماهنگی دستگاه های نظارتی ۷۲۳ مورد و رسیدگی به شکایات مردمی و مسافران نوروزی ۱۳۷ مورد پرونده ارسالی به تعزیرات حکومتی و مراجع قضایی ۱۱مورد و تعداد گزاشات مردمی ۲۱۷ مورد به کمیته ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران طی چهار روز بوده است.

بزرگ نیا تعداد ماموریت های هلال احمر را ۸۶ مورد، تعداد مراجعین سرپایی به پایگاههای هلال احمر ۶۷۰ مورد و تعداد مجروحین تصادفات امداد رسانی

شده توسط هلال احمر را ۶۸۹ مورد اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی مازندران در خصوص وضعیت هوای استان از امروز تا اوایل هفته بعد، گفت: از اواخر امروز از سمت غرب استان همراه با بارندگی بارش برف در ارتفاعات و در برخی مناطق وزش باد شدید مواجه هستیم.

نوربخش داداشی نیز در بازدید از ستاد اجرایی خدمات سفر مازندران در جمع خبرنگاران بیان کرد: در ۲۴ ساعت بعدی هوای ابری، در مناطق ساحلی بارش باران، ارتفاعات بارش برف، کاهش دما و وزش باد داریم.

کاهش ۴ تا ۸ درجه ای دما

وی کاهش دما را ۴ تا ۸ درجه اعلام و اظهارداشت: کاهش دما برای ارتفاعات ۸ درجه و برای مناطق ساحلی ۴ تا ۶ درجه از اواخر یکشنبه و تا اواخر روز دوشنبه کاهش ناپایداری هوا بصورت موقتی است.

مدیرکل هواشناسی مازندران آسمان روز سه شنبه را موقتا صاف و در برخی مناطق با افزایش ابر اعلام کرد و افزود: هوای چهارشنبه نیمه ابری، افزایش ابر از منطقه غربی استان با بارش پراکنده و وزش باد همراه است.

داداشی تصریح کرد: هوای استان در روزهای پنجشنبه و جمعه ابری همراه با بارش پراکنده و در ارتفاعات بارش برف داریم.

افزایش ۲۵ درصدی بارندگیها در اسفندماه

وی گفت: متوسط بارندگی اسفند در استان ۸۰ میلیمتر و نسبت به نرمال حدود ۲۵ درصد افزایش داشتیم و نسبت به سال گذشته افزایش صد درصدی داشتیم. زمستان سال گذشته متوسط بارندگی در استان ۱۷۶ میلیمتر بود که نسبت به سال گذشته نسبت به نرمال سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش داشتیم.