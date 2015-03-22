پیروزی دشوار چلسی در زمین هال سیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی یکشنبه شب در ادامه هفته سی‌ام رقابتهای لیگ برتر انگلیس در زمین هال سیتی به میدان رفت و با پیروزی دشوار ۳ بر ۲ برابر این رقیب سرسخت خود به ۳ امتیاز خارج از خانه دست یافت.

ادن هازارد و دیه گو کاستا در دقایق ۲ و ۹ گلزنی کردند تا چلسی ۲ بر صفر پیش بیفتد اما احمد المحمدی (۲۶) و آبل هرناندز (۲۸) با گل‌های کار را به تساوی کشاندند. اما این پایان کار نبود چرا که لویک رمی(۷۷) برای سومین بار دروازه هال سیتی را گشود تا چلسی برنده این بازی باشد. با این برد چلسی ۶۷ امتیازی شد در صدر جدول رده‌بندی جایگاه خود را تثبیت کرد.

تیم اورتون هم دیگر مهمان پیروز رقابتهای یکشنبه شب بود. این تیم در زمین کوئینز پارک رنجرز ۲ بر یک برنده شد.