خبر و تحلیل منتسب به سردار سلیمانی در برخی رسانه ها تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی انتشار خبر و تحلیلی از قول سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پیرامون تحولات منطقه از جمله اردن روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه ای تاکید کرد:اینگونه اخبار و تحلیل ها که در روز یکشنبه دوم فروردین ماه 94 از قول سرلشکر سلیمانی در برخی رسانه ها منتشر شده است پایه و اساس نداشته و به شدت تکذیب می گردد.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به تاثیر منفی اینگونه خبرسازی های کذب در افکار عمومی داخل و خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق پیگرد حقوقی از طریق مراجع قانونی و قضایی را برای خود محفوظ می داند و اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.