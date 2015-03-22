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۳ فروردین ۱۳۹۴، ۲:۱۷

در اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:

خبر و تحلیل منتسب به سردار سلیمانی در برخی رسانه ها تکذیب شد

خبر و تحلیل منتسب به سردار سلیمانی در برخی رسانه ها تکذیب شد

روابط عمومی کل سپاه پاسداران در اطلاعیه ای خبر و تحلیل منتسب به سردار سلیمانی را پیرامون تحولات منطقه به ویژه اردن که در برخی رسانه ها منتشر شده را به شدت تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی انتشار خبر و تحلیلی از قول سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پیرامون تحولات منطقه از جمله اردن روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه ای تاکید کرد:اینگونه اخبار و تحلیل ها که در روز یکشنبه دوم فروردین ماه 94 از قول سرلشکر سلیمانی در برخی رسانه ها منتشر شده است پایه و اساس نداشته و به شدت تکذیب می گردد.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به تاثیر منفی اینگونه خبرسازی های کذب در افکار عمومی داخل و خارج از کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حق پیگرد حقوقی از طریق مراجع قانونی و قضایی را برای خود محفوظ می داند و اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2522354

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