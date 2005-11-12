"مرد فيل نما" در شبكه چهار تلويزيون نمايان مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني مهر‏، فيلم سينمايي مرد فيل نما محصول كشورهاي بريتانيا و آمريكا است كه در سال 1980 به كارگرداني ديويد لينچ ساخته شده است. اين فيلم به صورت سياه وسفيد و به مدت 124 دقيقه است.

فيلمنامه مرد فيل نما بر اساس كتاب هاي سرفردريك تروس و اشلي مونتاگو، توسط كريستوفردي ور، اريك برگرن و ديويد لينچ نوشته شده است و بازيگراني همچون آنتوني هاپكينز‏، جان هرت، آن بنكرافت و جان گيلگاد به ايفاي نقش پرداخته اند.

مرد فيل نما داستان واقعي مردي به نام جان مريك در قرن نوزدهم است كه بر اثر ابتلا به يك بيماري مادرزادي از ريخت و قيافه مي افتد. وي با حمايت و كمك دكتر فردريك تروس مهربان تلاش مي كند پس از سال ها گوشه نشيني به عنوان يك هيولا‏، ارزش و اعتبار خود را بازيابد.

موسيقي اين فيلم توسط جان موريس ساخته شده است. فيلم مرد فيل نما تا كنون نامزد اسكار براي بهتري بازيگر (بازي جان هرت)‏، بهترين طراحي صحنه، طراحي لباس، كارگردان، تدوين‏، موسيقي ، بهترين فيلم و بهترين فيلمنامه اقتباسي شده است.

اين فيلم 27 آبان ماه از شبكه چهارم سيما دربرنامه سينما چهار نمايش داده مي شود و توسط روبرت صافاريان و مهرزاد دانش نقد و بررسي خواهد شد.