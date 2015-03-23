برنامه رقابتها با انصراف فلسطین تغییر کرد/ امشب ایران - لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدارسیون فوتبال، آخرین تمرین آمادهسازی ۱۴ تیم حاضر در رقابتهای قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا که مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۵ پرتغال هم محسوب میشود، یکشنبه برگزار شد. این تمرینات برای افزایش مهارت تیمها در استادیوم ساحلی کاتارا انجام گرفت.
با توجه به ردهبندی جهانی فوتبال ساحلی تیمهای ایران، امارات و ژاپن جزو ۱۵ تیم برتر هستند. البته با توجه به افزایش استعدادهای آسیا، پیش بینی نتایج مسابقات کار بسیار سخت و امکان ناپذیری است.
پیش از شروع این دوره از رقابتها تعداد تیمهای حاضر به دلیل انصراف رسمی تیم فلسطین به ۱۴ تیم کاهش پیدا کرد. بر این اساس در گروه B تیمهای امارات، ازبکستان و عراق به مصاف یکدیگر خواهند رفت و این تغییرات بر برنامهریزی سایر گروهها هیچ تأثیری نخواهد داشت.
برنامه روز نخست از مرحله گروهی مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که امروز دوشنبه برگزار میشود، به شرح زیر است:
* امارات - عراق، ساعت ۱۴
* عمان - بحرین، ساعت ۱۶:۳۰
* چین - ویتنام، ساعت ۱۷:۴۵
* ژاپن - کویت، ساعت ۱۹
* قطر - لائوس، ساعت ۲۰:۱۵
* ایران - لبنان، ساعت ۲۱:۳۰
نظر شما