تردد در گردنه های کردستان با زنجیر چرخ/احتمال بارش پراکنده

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بخش هایی از استان کردستان با بارش برف همراه بود و به همین دلیل از دیروز تاکنون تردد در بعضی گردنه های صعب العبور استان با زنجیر چرخ ممکن است.

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جریان داشتن تردد وسائل نقلیه در سراسر این استان گفت: بارش دیروز به گونه ای نبود که تردد مردم به ویژه مسافرین نوروزی را دچار مشکل کند.

محمد راشد مدرس گرجی با بیان اینکه نیروهای راهداری در سراسر استان مستقر هستند، عنوان کرد: در حال حاضر تمامی مسیرهای اصلی و فرعی استان کردستان باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.

از سوی دیگر بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان کردستان با گذشت زمان بر پایدار شدن وضعیت جویی استان کردستان افزوده می شود و از میزان بارش ها کاسته می شود.

همچنین در این گزارش آمده است: روز گذشته در بخش هایی از استان کردستان شاهد بارش برف و باران بودیم ولی با گذشت زمان علاوه بر کاهش این بارش ها وضعیت جویی نیز پایدار شده و از شدن ابرها نیز کاسته می شود.

روز و شب گذشته در بخش هایی از استان کردستان شدت بارش برف به حدی بود که باعث سفیدپوش شدن بلندی ها و ارتفاعات شد و به همین دلیل در حال حاضر نیز شهر سنندج مرکز استان کردستان ابری است و هوا نیز تا حدودی سرد شده است.

بر اساس اعلام رئیس پلیس راه استان کردستان نیز طی روز گذشته تصادفی که منجر به فوت شود در این استان گزارش نشده است و به همین دلیل انتظار می رود رانندگان وسایل نقلیه قوانین و مقررات را رعایت کنند تا شاهد سفری خاطره انگیز باشند.