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۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۱۴

شمسی پور در گفتگو با مهر:

مشکل کمبود خون در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

مشکل کمبود خون در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

شهرکرد - مدیر کل انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری گفت: مشکل کمبود خون و فرآورده های خونی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد.

محمود شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشکل کمبود خون و فرآورده های خونی در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد، اظهار داشت: مشکلی تاکنون برای ارسال خون و فرآورده های خونی در ایام نوروز به بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری نداشتیم.

وی افزود: خون و فرآورده های خونی انتقال خون این استان به بیمارستان های ایت الله کاشانی، هاجر شهرکرد و... ارسال می شود.

از روز سوم فروردین ماه خونگیری از اهدا کنندگان خون آغاز می شود

شمسی پور در ادامه گفت: از روز سوم فروردین ماه خونگیری از اهدا کنندگان خون آغاز می شود و اهداکنندگان برای اهدا خون می توانند به پایگاه شهرکرد مراجعه کنند.

مدیر کل انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اهدا کنندگان خون می توانند به آدرس بلوار شریعتی خیابان انتقال خون برای اهدا خون مراجعه کنند. 

کد مطلب 2522413

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