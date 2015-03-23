به گزارش خبرنگار مهر، پایگاههای پاسخ به سئوالات دینی زائران نوروزی از اولین روز تعطیلات نوروزی در مکانهای پرتردد زائران از جمله اطراف حرم حضرت معصومه(س) ایجاد شده است.
به گفته حجتالاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم در این پایگاهها تا پایان تعطیلات نوروزی خدمات فرهنگی و تبلیغی همچون مشاوره دینی، پاسخ به شبهات، آموزش قرائت نماز و... ارائه میشود.
در هر یک از این پایگاهها دو روحانی توانمند حضور دارند و به گفته حجتالاسلام اسکندری تاکنون زائران نوروزی استقبال گستردهای از فعالیتهای این پایگاهها داشتند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: مبلغان دینی در دو شیفت کاری از 9 صبح تا 21 شب در این پایگاهها فعالیت دارند.
وی سئوالات شرعی و احکام، اعتقادی و دریافت مشاوره را بیشترین نیازمندیهای زائران نوروزی از مبلغان دینی بیان کرد.
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