اعضاي شوراي صنفي دانشجويان پرديس 3 دانشگاه تهران معرفي شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در اين انتخابات كه با شركت نزديك به 100 درصد دانشجويان انجام شد، امير بهمن رادمنش، فريد سيدين، دلاور پولكي، مرضيه مؤذن، آمنه پورخانجاني به عنوان اعضاي اصلي شورا انتخاب شدند.

بر اساس آيين نامه شوراي صنفي دانشجويان ايجاد همدلي و تعامل سازنده در ميان دانشجويان و مسئولان دانشگاه، آشنايي بيشتر آنها با واقعيت ها و مشكلات، تقويت فضاي مشاركت و همكاري و افزايش مشاركت دانشجويان نسبت به مسائل صنفي از اهداف تشكيل شوراهاي صنفي است.

به گزارش "مهر"، پرديس 3 دانشكده فني دانشگاه تهران (واحد چوكا) در رضوانشهر استان گيلان واقع شده است.