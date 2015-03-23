اعزام ۲۱۶ تیم امدادی نوروزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولی پور ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه از زمان اجرای طرح نوروزی در استان در ۱۴۴ حادثه خدمات رسانی شد گفت: در این حوادث ۲۱۶ تیم و گروه امدادی خدمات رسانی کردند.

وی با بیان اینکه تاکنون به ۷۰ هزار مسافر نوروزی خدمات ارائه شد، بیان داشت:در مجموع به هزار و ۱۱۸ نفر خدمات درمانی سرپایی و ۸۴ نفر نیز اسکان اضطراری داده شده است.

وی انتقال ۲۹ مصدوم به مراکز درمانی را از دیگر خدمات بیان کرد و گفت: در ایام نوروز بیش از ۱۱۰ پست و پایگاه ثابت و سیار در استان به مسافران خدمات امدادی می دهند.

ولي پور، اجرای طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی را از دیگر طرح های ویژه نوروزی برشمرد و گفت: بیش از ۶۹ هزار مسافر نوروزی با مراجعه به پست ها و کمپ های امدادی، خدمات دریافت کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران، ارائه خدمات سلامت به ۷۴۸ نفر در ایستگاههای سلامت و ارائه خدمات به ۹۹۶ کودک در ایستگاههای دوستدار سلامت را از دیگر خدمات نوروزی مطرح کرد.

وی شمار بسته های توزیع شده بین مسافران نوروزی را بیش از ۷۲ هزار بسته بیان کرد و گفت: بیش از ۵۶۰ عضو جوان و داوطلب در پست های ایمنی و سلامت خدمات دهی کرده اند.