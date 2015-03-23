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۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

استاندار زنجان از بازار سنتی استان بازید کرد/ آماده باش کامل پلیس

استاندار زنجان از بازار سنتی استان بازید کرد/ آماده باش کامل پلیس

زنجان- استاندار زنجان و رئيس ستاد اجرايی خدمات سفر استان از بازار سنتی زنجان بازديد كرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  در این بازید استاندار زنجان و مسئولان ستاد تسهیلات سفر استان از نزدیک در جریان وضعیت خدمات رسانی و همچنین آمادگی بازار زنجان به مسافران و گردشگران نوروزی قرار گرفتند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: از یک فروردین بازدید از اماکن تاریخی این استان به علت وضعیت جوی نا مساعد و بارندگی با کاهش مواجه بود.

یحیی رحمتی افزود: تعداد اسکان مسافران نوروزی در این مدت افزایش داشته است و نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی در سطح استان برپا شده است.

رئیس جامعه هتلداران استان زنجان نیز در این جلسه گفت: مجموع مسافران اقامت کننده در هتل ها و اماکن اقامتی زنجان تا یک فروردین به سه هزار و ۲۲ نفر می رسد.

کامیار اسکندریون افزود: میزان اقامت در هتل مسافران نوروزی به ۲۳۶ نفر، اقامت در مهمانپذیرها به ۱۵۹ نفر، هتل آپارتمان ها ۲۱ نفر، منازل استیجاری ۲۵ نفر، کمپ های موقت ۵۰ نفر و اقامت در مدارس به دو هزار و ۸۱ نفر رسید.

رئیس هلال احمر زنجان با اشاره به اینکه در ایام تعطیلات هلال احمر در دو حوزه امداد و نجات جاده ای با مجموع ۱۵ پایگاه ثابت و سیار و راهنمایی مسافران نوروزی فعالیت می کند افزود: امسال اکیپ امداد کوهستان مستقر شده که در صورت حادثه وارد عمل می شود .

وی گفت: استقرار بالگرد از ۲۵ اسفند تا دوم فروردین در زنجان فعال بوده که بعد از آن در قزوین و گیلان خواهد بود و تلفن  ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته شنونده حوادث است.

طاهری با بیان اینکه در طول ۵ روز گذشته حدود ۳۳۰ حادثه گزارش شده تصریح کرد: در این مدت ۷۷ مورد عملیات با ۲۷۳ نفر امدادگر و نجات گر انجام شده است.

وی یادآور شد: در حوزه جوانان از ۱۷ اسفندماه سال  ۹۳  تا ۱۵  فرودین ماه سالجاری در ورودی و خروجی شهر توزیع بروشور و اقلام فرهنگی وجود داشت و ۴ ایستگاه خیمه نماز، ایستگاه سلامت و فضای دوستدار کودک در جاده ها ایجاد شده است.

معاون نیروی انتظامی گفت: بدون پلیسی شدن جو شهر تمام عوامل راهور فعال هستند که مجموعا ۲۲۰ گشت راهور و پلیس راه در استان فعال است.

سرهنگ اسمخانی با اشاره به اینکه تعداد ۱۳ ایستگاه پلیس استقرار پیدا کرده گفت: از زمان رزمایش تاکنون ۴۳ درصد میزان تصادفات و ۲۹ درصد کشته شدگان، ۲۱ درصد میزان سرقت ها نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته و ۳ درصد کشف سرقت افزایش داشته است و خوشبختانه جرایم خشن وجود نداشته است.

وی یادآور شد: میزان کشف مواد مخدر ۳۴ درصد افزایش داشته و ۱۵۸ کیلو گرم مواد مخدر صنعتی و یک لابراتوار تولید شیشه کشف شده است.

مدیرکل آوزش و پرورش نیز درباره اسکان فرهنگیان ابراز کرد: تعداد ۸۰ آموزشگاه  با ۸۲۰ کلاس برای اسکان فرهنگیان در ۴ قالب ویژه، الف، ب و ج طبقه بندی شده است.

وی تصریح کرد: ۹۱۲ خانواده و بیش از ۷ هزار نفر در این مدت در این آموزشگاه ها اسکان یافته اندو در صورت نیاز مسافران غیر فرهنگی را نیز می پذیرند.

 

کد مطلب 2522489

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