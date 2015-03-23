مشهد مقدس بیشترین مقصد گردشگران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر مرتضی رحمانی روز دوشنبه در سفر به مشهد مقدس در فرودگاه شهید هاشمی نژاد در جمع خبرنگاران بیان کرد: مشهد مقدس به عنوان پایتخت معنوی ایران و مقصد میلیون ها دل عاشق همه ساله با استقبال بسیاری از زائران و گردشگران همراه است و پیش بینی می شود نوروز امسال آمار زائران و گردشگران نسبت به سال های گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار باشد.

وی افزود: استان خراسان رضوی و شهر مقدس مشهد دارای ظرفیت های بی نظیری در حوزه گردشگری است و با توجه به سیل عظیم مشتاقان برای حضور در این شهر و بهره گیری از برکات معنوی آن ارائه خدمات مطلوب و سرمایه گذاری در حوزه گردشگری ضرورت دارد.

رحمانی موحد افزود: بر همین اساس فعالیت های ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی به صورت مداوم و شبانه روزی و بدون هیچ گونه وقفه در طول ایام سال ادامه داشته و بررسی ها و گزارش های دریافتی نشان از عملكرد موفقیت آمیز این ستاد دارد.

افزایش تعداد پرواز ها از فرودگاه مشهد

مدیر كل فرودگاه های استان خراسان رضوی نیز در این رابطه گفت: در تعطیلات نوروز ۹۴ بیش از ۷۰۰ پرواز در این فرودگاه انجام خواهد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ دردصد رشد خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور كه صبح امروز به منظور بررسی نحوه ارائه خدمات به مشهد مقدس سفر كرد پس از استقبال در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد توسط مقامات محلی با حضور در اقامتگاه عمومی غدیر مشهد و گفتگو با تنی چند از مسافران و گردشگران از نزدیک روند اسکان زائران را مورد بررسی قرار داد.