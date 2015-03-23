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۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

نمازخانه ۵۰مدرسه لرستان برای اسکان اضطراری مسافران در نظرگرفته شد

نمازخانه ۵۰مدرسه لرستان برای اسکان اضطراری مسافران در نظرگرفته شد

خرم آباد - دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آموزش و پرورش لرستان گفت: نمازخانه ۵۰ مدرسه لرستان برای اسکان اضطراری مسافران در نظرگرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر ساکی در این رابطه گفت: ۵۰ نمازخانه مفروش مدارس لرستان برای مواقع اضطراری در نظر گرفته شده است تا در صورت لزوم و ازدحام مسافران نوروزی استفاده شود.

وی همچنین از افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت مراکز اسکان مسافران نوروزی در مدارس لرستان در نوروز امسال خبر داد.

ساکی به آمادگی آموزش و پرورش لرستان برای پذیرش و اسکان ۱۲۰ هزار مسافر نوروزی اشاره کرد و افزود: برای این منظور ۱۸۰ آموزشگاه در قالب هزار و ۸۰۰ اتاق در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آموزش و پرورش لرستان عنوان کرد: تمام تلاش دست اندرکاران ستادهای اجرایی خدمات سفر آموزش و پرورش معطوف به فراهم کردن شرایطی است که مسافران نوروزی با آرامش خاطر تعطیلات خود را سپری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با تعامل و همدلی مسئولان استان زمینه خدمات رسانی بیشتر به مسافران نوروزی فراهم شود.

کد مطلب 2522495

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