کشته شدن ۱۰ نفر در اثر ۷ فقره تصادف در محورهای آذربایجان غربی

سرهنگ عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع هفت فقره تصادف فوتی و ۷۹ فقره تصادف جرحی در جاده های آذربایجان غربی در ایام نوروز امسال، افزود: در اثر وقوع این تصادفات ۱۰ نفر از هموطنانمان کشته و ۱۳۵ تن مصدوم شده که متاسفانه طی دو روز گذشته یک مورد تصادف فوتی با یک کشته در محورهای برون شهری استان گزارش شده است.

وی با اشاره به روند رو به کاهش تصادفات فوتی در محورهای ارتباطی آذربایجان غربی نسبت به اولین روزهای ایام تعطیلات نوروز امسال، اظهار داشت: محور خوی به ماکو، خوی تا ایواغلو، محور میاندوآب به شاهین‌دژ، ارومیه به سلماس، ارومیه به میاندوآب و مهاباد به بوکان از محور‌های پرخطر بوده که در این میان جاده های ارومیه - سلماس، ارومیه - مهاباد و میاندوآب - مهاباد بیشترین سهم را در تصادفات واقع شده در استان در سال جاری داشته اند.

رئیس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی بی احتیاطی، عدم توجه به جلو، عدم رعایت سرعت مطمئنه، عوامل انسانی مانند نبستن کمربند و صحبت با گوشی همراه را از جمله مواردی دانست که تصادفات جاده‌ای را تشدید می‌ کند و اعلام کرد: گروه سنی ۱۸ تا ۲۵ سال نیز بیشترین خاطیان و عاملان تصادفات در جاده های استان بوده اند که دلیل اصلی آن، کم تجربگی در خصوص رانندگی در جاده است.