۲۶ هزار نفر مسافر از خدمات هلال احمر استان قزوین بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از معاونان و مدیران جمعیت هلال احمر استان شامل مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، معاون اداری و پشتیبانی، معاون امداد و معاون جوانان این جمعیت روز دوشنبه از پایگاه ها و پست های نوروزی شعب شهرستان های البرز و آبیك بازدید کردند و در جریان خدمات امدادی نیروهای این جمعیت در طرح نوروزی قرار گرفتند.

نادر میرزایی در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:جمعیت هلال احمر استان نیز درکنار سایر دستگاههای خدمات رسان مانند پلیس راه، راهداران، اورژانس و آتش نشانی در پایگاههای پیش بینی شده در خدمت مسافران نوروزی است.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان قزوین در مورد خدمات ارائه شده توسط اعضاء واحد جوانان اظهارداشت: از شروع طرح در تاریخ ۲۷ اسفند ماه تاكنون ۷۲۰ نفر روز عضو در پست های ثابت و سیار طرح سحاب نوروزی حضور داشتند كه بیش از شانزده هزار مسافر در پست های ثابت و بیش از ده هزار نفر نیز توسط پست های سیار طرح سحاب از خدمات هلال احمر بهره مند شده اند.

میرزایی در ادامه افزود: در این ایام در ایستگاه های سلامت به حدود هشت هزار نفر و در ایستگاه های دوستدار كودك به ۱۰ هزار نفر خدمات دهی شده و همچنین با توجه به استقرار چادرهای خیمه نماز در مكان های فاقد نمازخانه حدود ۳۵۰۰ نفر در سراسر استان از این خیمه ها استفاده كرده اند.

وی همچنین در خصوص اقلام توزیعی بین مسافرین گفت: تاكنون حدود ۱۳هزار نسخه نقشه مواصلاتی راهنمای نوروزی، بیش از ۱۸ هزار جلد بروشور آموزشی با محتوای نكات راهنمایی سفر و هشدارهای لازم و همچنین حدود ۱۸ هزار عدد اقلام گوناگون شامل هدایای ویژه كودكان، ادعیه سفر، كتابچه های آموزشی خود امدادی، لوح های فشرده حاوی پیام های صوتی و تصویری ایمنی، بهداشتی و اجتماعی بین مراجعه كنندگان توزیع شده است.