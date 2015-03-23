ارائه خدمات هلال احمر به بیش‌ از یک میلیون مسافر

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی دانا با اعلام گزارش پنح روزه اجرای طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی»، گفت: استان‌های خراسان‌جنوبی، خراسان رضوی، مازندران، گیلان، کردستان، گلستان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، سمنان، لرستان، کرمان و بوشهر به ترتیب بیشترین مراجعه کننده را پاسخگو بوده‌اند.

وی با اشاره به این که تاکنون ۲۸۹ هزار و ۳۹۱ محصول فرهنگی، شامل بروشور، نقشه، کتاب، نشریه، سی دی و … در میان مسافران توزیع شده است، افزود: به علاوه تعداد مراجعان به خیمه‌های نماز در این مدت ۴۸ هزار و ۳۲۶ تن بوده و همچنین ۶۵ هزار و ۱۶۹ تن برای انجام تست قند و فشار خون و ۵۲ هزار و ۲۶۴ تن برای استفاده از فضای دوستدار کودک به پایگاه‌های طرح مراجعه کرده‌اند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر گفت: جوانان عضو این سازمان تاکنون ۱۵ هزار و ۱۹۰ نفر – روز با طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» همکاری داشته‌اند.

به گفته قبادی، همیاران طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی تا پایان روز پنجم اجرای طرح به بیش از یک میلیون مسافر خدمت‌رسانی کرده‌اند.