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۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۸:۵۷

طرح ملی ایمنی و سلامت نوروزی؛

ارائه خدمات هلال احمر به بیش‌ از یک میلیون مسافر

ارائه خدمات هلال احمر به بیش‌ از یک میلیون مسافر

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر از بهره‌مندی یک‌ میلیون مسافر از خدمات طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» تا پایان روز پنجم اجرای این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید قبادی دانا با اعلام گزارش پنح روزه اجرای طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی»، گفت: استان‌های خراسان‌جنوبی، خراسان رضوی، مازندران، گیلان، کردستان، گلستان، کرمانشاه، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی، سمنان، لرستان، کرمان و بوشهر به ترتیب بیشترین مراجعه کننده را پاسخگو بوده‌اند.

وی با اشاره به این که تاکنون ۲۸۹ هزار و ۳۹۱ محصول فرهنگی، شامل بروشور، نقشه، کتاب، نشریه، سی دی و … در میان مسافران توزیع شده است، افزود: به علاوه تعداد مراجعان به خیمه‌های نماز در این مدت ۴۸ هزار و ۳۲۶ تن بوده و همچنین ۶۵ هزار و ۱۶۹ تن برای انجام تست قند و فشار خون و ۵۲ هزار و ۲۶۴ تن برای استفاده از فضای دوستدار کودک به پایگاه‌های طرح مراجعه کرده‌اند.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر گفت: جوانان عضو این سازمان تاکنون ۱۵ هزار و ۱۹۰ نفر – روز با طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» همکاری داشته‌اند.

به گفته قبادی، همیاران طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی تا پایان روز پنجم اجرای طرح به بیش از یک میلیون مسافر خدمت‌رسانی کرده‌اند.

کد مطلب 2522544
نورا حسینی

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