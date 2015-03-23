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۳ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۲۴

آیت‌الله‌مظاهری‌ درگذشت خواهر مکرمه رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت

آیت‌الله‌مظاهری‌ درگذشت خواهر مکرمه رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت

اصفهان- رئیس حوزه علمیه اصفهان با صدور پیامی درگذشت خواهر مکرمه رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مظاهری، پیام آیت الله حسین مظاهری به شرح زیر است:

حضور مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آقای خامنه ای « دامت برکاته»

با اهداء سلام و تحیات وافر و استعلام از سلامت وجود شریف

فقدان خواهر مکرمه حضرتعالی را صمیمانه تسلیت عرض می کنم. از خداوند سبحان برای آن علویه مخدره، رحمت واسعه الهی و حشر با حضرت صدیقه طاهره «سلام الله علیها» و برای خاندان مصاب، سلامت و سعادت و برای حضرتعالی طول عمر همراه با عزت و تاییدات عالیه الهیه مسئلت می نمایم.

 

کد مطلب 2522550

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