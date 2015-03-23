به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مظاهری، پیام آیت الله حسین مظاهری به شرح زیر است:

حضور مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله آقای خامنه ای « دامت برکاته»

با اهداء سلام و تحیات وافر و استعلام از سلامت وجود شریف

فقدان خواهر مکرمه حضرتعالی را صمیمانه تسلیت عرض می کنم. از خداوند سبحان برای آن علویه مخدره، رحمت واسعه الهی و حشر با حضرت صدیقه طاهره «سلام الله علیها» و برای خاندان مصاب، سلامت و سعادت و برای حضرتعالی طول عمر همراه با عزت و تاییدات عالیه الهیه مسئلت می نمایم.