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۲۱ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۱۵

براي ارتقاي سطح آموزشي دانش آموزان

معاون وزير آموزش و پرورش: نيازمند ارايه الگوهاي نوين آموزشي هستيم

نظام تعليم و تربيت براي ارتقاء سطح آموزش در مدارس كشور ، بايد توجه ويژه اي به الگوهاي نوين آموزشي داشته باشد .

معاون وزير آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود : دو ديدگاه نسبت به امر آموزش و پرورش وجود دارد كه ديدگاه اول معتقد به آموزشهاي صرف نظري در محدوده كلاس و مدرسه است و ديدگاه دوم كه ديدگاه جديدتري نيز هست ، معتقد است بايد از تمام ابزارهاي نظري و عملي و شيوه هاي نوين آموزشي براي افزايش كيفيت آموزش بهره برداري شود .

 

مهندس مهدي نويد ادهم ، گفت : جشنواره رشد كار جدي در عرصه آموزش و پرورش است و باعث ارتقاء بيشتر و تكامل نظري و عملي دانش آموزان مي شود .

 

رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي  وزارت آموزش و پرورش ، اظهار داشت : نگاه نوين به اموزش و پرورش  باعث شده است  تا دريابيم انتقال معلومات  نظري تنها جزيي از وظايف  وزارت آموزش و پرورش است و وظيفه ديگر تسهيل و فراهم كردن همه شرايط  جهت بارور كردن استعدادهاي نهفته است كه اين كاركرد فرهنگي تربيتي مي تواند به رشد استعدادهاي فردي و اجتماعي همپاي آموزشهاي نظري ختم شود.

 

وي ، بيان داشت : بهمين منظور در جشنواره بين المللي رشد از سه سال قبل حضور فيلمسازان دانش آموز نيز پذيرفته شده است تا اين قشر عظيم بتوانند با بهره گيري ابزار سمعي و بصري ، خود نيز در تكميل آموزشهاي غير نظري  سهمي ايفا كنند .

 

نويد ، با بيان اين مطلب  كه نگرش وزارت  آموزش و پرورش به جشنواره رشد نگاهي از منظر كاركرد آموزشي تربيتي است  خاطرنشان ساخت : با هر چه پر بارتر  كردن جشنواره رشد مي توانيم  در تبيين اصول و استانداردهاي فيلمهاي آموزشي نقش  مهمي ايفا كنيم و اهداف مختلف تربيتي را همسو با اهداف آموزشي و تعليمي اين وزارت خانه به دانش آموزان ، مربيان و معلمان منتقل كنيم .

 

 

 

کد مطلب 252256

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