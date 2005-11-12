معاون وزير آموزش و پرورش: نيازمند ارايه الگوهاي نوين آموزشي هستيم

معاون وزير آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، افزود : دو ديدگاه نسبت به امر آموزش و پرورش وجود دارد كه ديدگاه اول معتقد به آموزشهاي صرف نظري در محدوده كلاس و مدرسه است و ديدگاه دوم كه ديدگاه جديدتري نيز هست ، معتقد است بايد از تمام ابزارهاي نظري و عملي و شيوه هاي نوين آموزشي براي افزايش كيفيت آموزش بهره برداري شود .

مهندس مهدي نويد ادهم ، گفت : جشنواره رشد كار جدي در عرصه آموزش و پرورش است و باعث ارتقاء بيشتر و تكامل نظري و عملي دانش آموزان مي شود .

رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش ، اظهار داشت : نگاه نوين به اموزش و پرورش باعث شده است تا دريابيم انتقال معلومات نظري تنها جزيي از وظايف وزارت آموزش و پرورش است و وظيفه ديگر تسهيل و فراهم كردن همه شرايط جهت بارور كردن استعدادهاي نهفته است كه اين كاركرد فرهنگي تربيتي مي تواند به رشد استعدادهاي فردي و اجتماعي همپاي آموزشهاي نظري ختم شود.

وي ، بيان داشت : بهمين منظور در جشنواره بين المللي رشد از سه سال قبل حضور فيلمسازان دانش آموز نيز پذيرفته شده است تا اين قشر عظيم بتوانند با بهره گيري ابزار سمعي و بصري ، خود نيز در تكميل آموزشهاي غير نظري سهمي ايفا كنند .