فعالیت هفت اسکله آبی در خرمشهر

ولی الله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در بحث گردشگری آبی در شهر زیبای خرمشهر هفت اسکله در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این اسکله ها با قایق ها تا هفت سرنشین و مجهز به جلیقه های نجات در حال گردشگری آبی در رودخانه کارون هستند.

حیاتی به گردشگری در رودخانه اروند رود مشترک با عراق نیز برای اولین سال نیز خبر داد و افزود: برای اولین سال با کشتی ایران زمین که از نوع کروز و بسیار زیبا و مجهز نیز است گردشگری در رودخانه اروند رود تا منطقه ام الرصاص عراق را در نظر گرفته ایم که هموطنان کشورمان می توانند از جذابیت های زیبای اروند رود و کارون لذت ببرند.

فرماندار خرمشهر از ایجاد گشت های ویژه آبی نیز خبر داد و گفت: امسال نیز همانند سال های پیش گشت دریایی و امداد و نجات نیز در رودخانه کارون در حال خدمت رسانی به مهمانان نوروزی و کاروانهای راهیان نور هستند تا ایمنی بیشتر و نظارت بهتر را در این رودخانه تامین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رودخانه زیبای کارون که از شهرهای مختلف استان خوزستان عبور می کند زیبایی دوچندانی در خرمشهر پیدا می کند چرا که به دلیل بندری بودن این شهر و کشتی های پهلو گرفته و لنج های در حال حرکت جاذبه ها و زیبایی بسیار زیادی خلق کرده است که در کشور بی نظیر است و مهمانان به محض ورود به خرمشهر حتما تجربه گردش با قایق و کسب خاطره ای زیبا را از آن خواهند داشت.