ورود ۹۶۹ هزار مسافر نوروزی به هرمزگان/اقامت ۷۳۳هزار گردشگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، جاسم جادری با اشاره به میزان مسافران نوروزی وارد شده به استان هرمزگان، عنوان کرد: از ۲۵ اسفند ماه ۹۳ تا دوم فروردین ماه سال جاری در مجموع ۹۶۹ هزار و ۳۶۲ نفر مسافر نوروزی وارد استان هرمزگان شده است.

وی ادامه داد: این تعداد مسافر از راه های زمینی و جاده ها، هوایی و راه آهن وارد استان هرمزگان شده اند.

استاندار هرمزگان افزود: تعداد مسافران اقامت کننده در هرمزگان نیز طی این مدت زمان ۷۳۳ هزار و ۸۵۲ نفر بوده است.

جادری با تاکید بر اینکه تمامی امکانات استان هرمزگان برای ارائه خدمات به گردشگران نوروزی بسیج شده است، اظهار داشت: ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان نیز به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مهمانان است.

وی گفت: همچنین امنیت لازم برای مسافران و مردم برقرار است و هماهنگی خوبی میان دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در این زمینه وجود دارد.