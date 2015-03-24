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۴ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۰۶

ورود ۹۶۹ هزار مسافر نوروزی به هرمزگان/اقامت ۷۳۳هزار گردشگر

ورود ۹۶۹ هزار مسافر نوروزی به هرمزگان/اقامت ۷۳۳هزار گردشگر

بندرعباس - استاندار هرمزگان از ورود ۹۶۹ هزار و ۳۶۲ مسافر نوروزی به هرمزگان از ۲۵ اسفند ماه ۹۳ تا دوم فروردین ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، جاسم جادری با اشاره به میزان مسافران نوروزی وارد شده به استان هرمزگان، عنوان کرد: از ۲۵ اسفند ماه ۹۳ تا دوم فروردین ماه سال جاری در مجموع ۹۶۹ هزار و ۳۶۲ نفر مسافر نوروزی وارد استان هرمزگان شده است.

وی ادامه داد: این تعداد مسافر از راه های زمینی و جاده ها، هوایی و راه آهن وارد استان هرمزگان شده اند.

استاندار هرمزگان افزود: تعداد مسافران اقامت کننده در هرمزگان نیز طی این مدت زمان ۷۳۳ هزار و ۸۵۲ نفر بوده است.

جادری با تاکید بر اینکه تمامی امکانات استان هرمزگان برای ارائه خدمات به گردشگران نوروزی بسیج شده است، اظهار داشت: ستاد اجرایی خدمات سفر استان هرمزگان نیز به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مهمانان است.

وی گفت: همچنین امنیت لازم برای مسافران و مردم برقرار است و هماهنگی خوبی میان دستگاه های اجرایی استان هرمزگان در این زمینه وجود دارد.

 

 

کد مطلب 2522653

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