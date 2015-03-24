واکنش نخست وزیر سابق فرانسه به حضور ایران در نمایشگاه کتاب پاریس

خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ: دکتر شهلا جهازی در پنج سال گذشته از دست اندرکاران برپایی غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب پاریس بوده است و به گفته خودش از بانیان حضور ایران در این نمایشگاه نیز هست. پنجمین حضور ایران در این نمایشگاه بهانه گپ کوتاهی بود که خبرگزاری مهر با این فعال فرهنگی ایرانی ساکن پاریس در این زمنیه انجام داده است.

خانم جهازی! حضور ایران در نمایشگاه کتاب پاریس از ابتدا به چه شکلی رقم خورد؟

من شش سال پیش در جلسه‌ای با مسئولان وقت وزارت ارشاد راجع به نمایشگاه کتاب پاریس صحبت کردم و در همین زمینه اعلام کردم هر کمکی از دستم بر بیاید برای این حضور، صادقانه انجام می‌دهم. در پی این دیدارایشان و آقای حجتی مدیر عامل وقت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران پذبرفتند که در این زمینه رایزنی‌هایی شود.

نحوه حضور ایران در این نمایشگاه طی این پنج دوره به چه صورتی بوده است؟

حضور ایران در سال اول خیلی موفق آمیز و خوب بود ولی در سال دوم رژیم صهیونیستی میهمان ویژه نمایشگاه بود و ایران در آن شرکت نکرد. پس از آن حضور ایران طی سه سال با حضور آقایان حجتی و عظیمی انجام شد که موفقیت آمیز بود. امسال هم اقای شهرام نیا به نمایشگاه تشریف اوردند و آقای شاکری مدیر غرفه ایران شدند.

مخاطب اصلی ایران در این نمایشگاه به طور مشخص کیست؟

من در غرفه ایران تقریبا تمامی مردم از هر گروه سیاسی را هر سال می‌بینم هر چند که در غرفه ایران با همه میهمانان و بازدید کنندگان بسیارمهربانانه برخورد می‌شود و کاری به باور سیاسی آنها نداریم. همین رویه باعث شده از ایرانیان ساکن فرانسه، خیلی ها به غرفه بیایند. از طرف دیگر فرانسوی ها هم خیلی کتاب از غرفه ایران تهیه می کنند و همواره می گویند شما مردمی با فرهنگ و تمدن کهن هستید. این موضوع تا جایی بود که امسال برخی از یهودیان فرانسه نیز برای تهیه کتاب به غرفه ایران آمدند. این رویه به شکلی است که در طول این پنج سال همواره به مخاطبان غرفه ایران در نمایشگاه افزوده شده است.

برخورد دولتمردان فرانسه با غرفه ایران به چه شکلی بود؟

امسال دولت مردان فرانسوي حضور بيشتري در نمايشگاه داشتند روز شنبه گذشته اقای فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و روز يكشنبه نیز مانوئل والس نخست وزیر جدید فرانسه و روز دوشنبه نیز فرانسوا فيون نخست وزی سابق فرانسه در نمايشگاه حضور داشتند و از غرفه ايران هم ديدن كردند. ما در غرفه به وی کتاب هایی از ایران هدیه دادیم که باعث شادمانی و ابراز تشکر وی شد تا جایی که خطاب به مدیران غرفه گفت: واقعا کتابها زیباست و صاحبان آن واقعا مردم بسیار با فرهنگی هستند.

برنامه های ویژه ایران در نمایشگاه امسال چه بود؟

امسال در غرفه ايران براي اولين بار به مناسبت نوروز جشنی برای ايرانيان و فارسی زبانان برگزار و مثل هر ساله سفره هفت سين چيده شد. همچنین برای نخستين بار ميزگردی باعنوان نشر شعر در خليج فارس با حضور آقای احمد شاكری، برونو دوسی رييس انتشارات دوسی و انتوان ژوكی و الكساندر جفن برگزار شد كه مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

همچنين قائم مقام نمايشگاه كتاب تهران به همراه نماينده موسسه نمايشگاه‌های فرهنگي ايران با آقای موریسه رييس نمايشگاه پاريس و معاون اجرايی او به صورت رسمی از وی برای بازديد از نمايشكاه كتاب تهران دعوت شد و طرف فرانسوی نیز اظهار امیدواری مرد در سال های آتی ایران بتواند به عنوان میهمان ویژه به نمایشگاه کتاب پاریس بیاید.