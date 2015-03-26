کارخانه ای که در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در سطح شهرستان ورامین بیش از 180 اثر تاریخی و فرهنگی و مذهبی وجود دارد که می تواند مورد توجه گردشگران و مسافران نوروزی قرار بگیرد که در این میان تعداد معدودی از این آثار به ثبت ملی رسیده اند.

ثبت ملی یک اثر نشان دهنده اهمیت و ویژگی بنا با توسط به شرائط و مقتضیات زمانی و جایگاه آن در سطح کشور است که در این میان کارخانه قند ورامین به عنوان یکی از کارخانجات قدیمی کشور به عنوان یک میراث ملی در شهر ورامین وجود دارد.

ساخت کارخانه قند ورامین توسط لئون مارکوف

کارخانه قند ورامین در سال 1313 توسط یک معمار معروف روسی که آوازه اش در این کشور بسیار بلند بود، ساخته شد به طوری که پس از هشتاد سال همچنان این اثر بزرگ که توسط لئون مارکوف بناگردید، چشم هر بیننده ای را به خود معطوف می سازد.

اهمیت بنای کارخانه قند ورامین سبب شد تا سازمان میراث فرهنگ و گردشگری کشور در تاریخ هفتم مهرماه سال 81 این اثر را به شماره 6146 در فهرست آثار ملی ایران قرار دهد تا بیش از پیش اهمیت این اثر برای همگان عیان گردد.

ثبت ملی کارخانه قند ورامین در سال 81

این کارخانه عظیم و مهم که به عنوان هویت اقتصادی شهرستان ورامین محسوب می شود در دولت های گذشته و در راستای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد و در مفاد قرارداد نیز قید گردید که مالکین جدید حق تغییر کاربری این کارخانه را ندارند.

امروز اگرچه کارخانه قند ورامین و کارگران آن با مشکلات متعددی روبرو هستند و به دلیل نبود مواد اولیه کافی، چرخ تولید این کارخانه خوابیده و بیش از 400 کارگر بیکار شده اند اما بنای کارخانه قند همچنان به عنوان یک اثر مهم در میان فعالان هنری و فرنگی مطرح است.

کارخانه قند ورامین نمی تواند تغییر کاربری دهد

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که کارخانه قند ورامین به عنوان هویت اقتصادی این شهرستان محسوب می شود اظهار داشت: کارخانه قند ورامین در طول دهه های گذشته به عنوان هویت اقتصادی این منطقه مطرح بوده است.

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز کارخانه قند ورامین به عنوان یک میراث ملی در میان مردم این دیار مطرح است که باید به همین شکل به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: در زمان انعقاد قرارداد واگذاری کارخانه قند ورامین به بخش خصوصی تأکید شد که این کارخانه به هیچ عنوان اجازه تغییر کاربری را ندارد و باید به همین شکل به فعالیت خود ادامه دهد.