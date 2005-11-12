5 وزير براي حل مشكل سيمان به مجلس فرا خوانده شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، به علت كمبود سيمان و كاهش عرضه سيمان توسط كارخانجات ، پروژه هاي عمراني كشوردر سالجاري متوقف شده است.

بر اساس اين گزارش،عدم تعهد كارخانجات سيمان براي واردات سيمان، صادرات بي رويه آن ، كمبود و بازار سياه سيمان را درسالجاري به دنبال داشته است.

در اين ميان، وزارت بازرگاني براي جلوگيري از رانت ايجاد شده در بازار سيمان، اقدام به بازگشت سيمان به سبد حمايتي دولت كرده است كه به اعتقاد برخي از كارشناسان اجراي مكانيزم قبلي سيمان دربازار، مشكلات زيادي براي پروژه هاي عمراني ايجاد كرده بود.

اين گزارش مي افزايد: در صورت خروج سبد از سبد حمايتي دولت و عرضه آن از طريق بورس فلزات، مي توان شاهد رونق بازار سيمان وراه اندازي پروژه هاي عمراني در باقيمانده از سال شد.

بر اساس مصوبه هيات وزيران مبني بر خروج سيمان از سبد حمايتي دولت ، تمام كارخانجات موظفند سيمان خود را از طريق بورس عرضه كنند، كه به اين ترتيب مشكلات بازار سيمان در فضاي عرضه و تقاضا و حجم بزرگ عرضه همانند فولاد كاهش ومتقاضيان سيمان براي اجراي پروژه هاي عمراني مي توانند يكجا سيمان مورد نياز خود را تامين نمايند.

به همين منظوررسيدگي به مشكلات ناشي از كاهش توليد و توزيع سيمان در اجراي پروژه هاي عمراني كشور سه شنبه هفته جاري با حضور پنج وزير مربوطه در مجلش شوراي اسلامي ادامه خواهد يافت.

اين گزارش حاكيست: همچنين در زمان ياد شده لايحه توسعه صنايع دريايي در كميته هاي صنايع دفاعي، هواو فضا و پتروشيمي بررسي خواهد شد.