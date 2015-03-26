شورای چهارم تخصصی تر شده است/ با سخت گیری نمره ۱۵ می دهم

معصومه آباد عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برخورد شورای چهارم در مقایسه با شورای سوم نسبت به امور مختلف تخصصی تر شده است، افزود: در این بین با تشکیل کمیسیونی با عنوان سلامت، خوشبختانه در سال ۹۳ موضوعات این بخش جدی تر از گذشته دنبال شد.

وی ادامه داد: روند کارشناسی امور مدیریت شهری در شورا رو به رشد است و اعضا فارغ از علقه های سیاسی شخصی وظایف خود را در سالی که گذشت دنبال کردند.

آباد اضافه کرد: با پیاده شدن شیوه بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری امکان نظارت برای اعضا بیشتر از گذشته فراهم شده است. من با سختگیری به شورا نمره ۱۵ می دهم.