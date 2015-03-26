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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۴:۴۷

کارنامه شورا در سالی که گذشت؛

شورای چهارم تخصصی تر شده است/ با سخت گیری نمره ۱۵ می دهم

شورای چهارم تخصصی تر شده است/ با سخت گیری نمره ۱۵ می دهم

رئیس کمیته بحران شورای شهر تهران گفت: رویکرد شورای چهارم به مسائل شهری نسبت به دوره گذشته تخصصی تر شده است .

معصومه آباد عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه  برخورد شورای چهارم در مقایسه با شورای سوم نسبت به امور مختلف تخصصی تر شده است، افزود: در این بین با تشکیل کمیسیونی با عنوان سلامت، خوشبختانه در سال ۹۳ موضوعات این بخش جدی تر از گذشته دنبال شد.

وی ادامه داد: روند کارشناسی امور مدیریت شهری در شورا رو به رشد است و اعضا فارغ از علقه های سیاسی شخصی وظایف خود را در سالی که گذشت دنبال کردند.

آباد اضافه کرد: با پیاده شدن شیوه بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری امکان نظارت برای اعضا بیشتر از گذشته فراهم شده است. من با سختگیری به شورا نمره ۱۵ می دهم.

 

کد مطلب 2522786
نورا حسینی

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