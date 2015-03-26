ایجاد اصلاحات در سازمان فضایی/ اجرای دولت الکترونیک وتغییر ساختار

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مهم ترین دستاوردهای این معاونت در سال ۹۳ گفت: در سال ۹۳ به عنوان یک گام مثبت سازمان تفضیلی شرکت خدمات هوایی پیام پس از ۱۹ سال اخذ شد که یک گام بسیار مهم بود.

وی با بیان اهمیت دولت الکترونیکی، گفت: طی جلسات مستمر، طراحی پنجره واحد خدمت برای وزارت و شرکت های تابعه را عملیاتی کردیم و برای سال ۹۴ هم در نظر داریم بحث اجرای اصلاح نظام اداری و دولت الکترونیک با جدیت دنبال شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری جلسات شورای تحول اداری وزارت خاطر نشان کرد: تصمیم گیری در خصوص شاخص های ارزیابی و ساختار نیروی انسانی در این شورای صورت می گیرد.

راسخ با بیان اینکه در جهت هم افزایی و استفاده از پتانسیل مجموعه وزارت، جلسات شورای معاونین شرکت ها و سازمانهای تابعه تشکیل و گام های مثبتی نیز برداشته شد، گفت: اقدامات اولیه در زمینه اصلاح ساختار وزارت شروع شده و انشالله در سال آینده ایجاد اصلاحات در سازمان فضایی و ساختارهای مربوط را در دستور کار داریم.

وی با اشاره به نقش ادارات کل استانی به عنوان نمایندگان وزارت در استانها، کمک به استانها را در زمینه تهیه تجهیزات و لوازم مطلوب را در این راستا برشمرد و گفت: تعیین عاملین ذیحساب برای استانها گام بزرگ دیگری در حفظ استقلال ادارات استانی بود که در سال ۹۳ رقم خورد.

راسخ پیگیری تخصیص اعتبارات را بخش دیگر فعالیت های سال ۹۳ برشمرد و افزود: طی آن برنامه ریزی شد پرداخت به پرسنل در موعد مقرر انجام شود.

معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت، در خصوص یکپارچگی پرداخت حقوق کل پرسنل وزارت گفت: با پیگیری های مستمر معاونت، عاملیت شرکت پست بانک اخذ و متعاقب آن هم، بحث پرداخت پرسنل وزارت و شرکت ها تابعه از طریق این بانک انجام شد.

وی از ارائه طرح یکپارچگی سیستم مالی وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: این طرح در سال ۹۴ کامل می شود و در آن نیروی انسانی، خرید و تدارکات تحت یک سیستم قرار می گیرد.

راسخ با بیان اینکه در زمینه تخلفات اداری مورد شاخصی نداشتیم افزود: با توجه به این که بحث تخلف و موضوع و عناوین و مراتب ارتکاب آن برای کارکنان و مدیران چندان شناخته شده نیست در نظر داریم در سال ۹۴ تمام مدیران آموزش کامل درباره آشنایی با مسایل تخلفات ادرای داشته باشند.

وی با تاکید بر سالم سازی محیط اداری و اجرای مکانیزاسیون کامل پروندهای تخلفات اداری، گفت: با استخراج آمار تخلفات اداری آسیب شناسی صورت گرفت تا با عوامل بوجود آورنده تخلف مبارزه شود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه از اخذ گواهی مدیریت سبز برای ستاد وزارت خبر داد و افزود: با اعتقاد به شفافیت نظام مالی و اصلاح مسایل نظام اداری برای اولین بار خود را به عرصه ارزیابی دیگران گذاشیتم و موفق شدیم تندیس جایزه ملی مدیریت مالی در سراسر کشور برای وزارت کسب کنیم.

وی در ادامه از افزایش قابل توجه پیشنهادات به کمیته نظام پیشنهادات خبر داد و گفت: از اهداف سال ۹۴ ترغیب نظام پیشنهادات در سطح مجموعه وزارت و شرکت های تابعه است و در این راستا، جشنواره یک روزه نظام پیشنهادات را خواهیم داشت.