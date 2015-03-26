فیلم/گوشه ای از عزاداری مردم تبریز در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س)

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حضرت فاطمه زهرا(س) روز سه شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)در میدان ساعت تبریز گرد هم آمده و در چهارمین روز سال جدید عزاداری کردند.

فیلم از:حسین علی نیار