فیلم/گوشه ای از عزاداری مردم تبریز در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س)

به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حضرت فاطمه زهرا(س) روز سه شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)در میدان ساعت تبریز گرد هم آمده و در چهارمین روز سال جدید عزاداری کردند.
فیلم از:حسین علی نیار
تبریز-مردم تبریز امروز همراه با مهمانان نوروزی خود در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س)به سبک سنتی به عزاداری پرداختند.
به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حضرت فاطمه زهرا(س) روز سه شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)در میدان ساعت تبریز گرد هم آمده و در چهارمین روز سال جدید عزاداری کردند.
فیلم از:حسین علی نیار
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