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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶

فیلم/گوشه ای از عزاداری مردم تبریز در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س)

فیلم/گوشه ای از عزاداری مردم تبریز در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س)

تبریز-مردم تبریز امروز همراه با مهمانان نوروزی خود در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س)به سبک سنتی به عزاداری پرداختند.

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به گزارش خبرنگار مهر، عزاداران حضرت فاطمه زهرا(س) روز سه شنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)در میدان ساعت تبریز گرد هم آمده و در چهارمین روز سال جدید عزاداری کردند.

فیلم از:حسین علی نیار

کد مطلب 2522920

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