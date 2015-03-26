پالم برای لبنیات مشکل ساز شد/ جنجالی ترین پرونده غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، ماجرای «روغن پالم» از گفتگوی وزیر بهداشت با خبرنگاران در حاشیه همایش تدوین سند راهکارهای اجرایی سیاستهای کلی نظام سلامت در مرداد ماه سال ۹۳ آغاز شد. جایی که دکتر سید حسن هاشمی به یکباره موضوع سلامت محصولات و فرآورده های غذایی را پیش کشید و به خبرنگاران گفت که برخی شرکت های لبنی در تهیه محصولات خود از روغن پالم استفاده می کنند. البته وزیر بهداشت تنها به طرح این موضوع بسنده نکرد و به شرکتهای متخلف هشدار داد که اسامی آنها را به مردم اعلام خواهد کرد.

وزیر بهداشت در آن گفتگوی حاشیه ساز با خبرنگاران، عنوان داشت که «روغن پالم به دلیل کیفیتی که دارد برای سلامتی مضر است و تخلفات موجود در لبنیات به بازار آمده نشان می‌دهد که به جای چربی طبیعی از بدترین نوع چربی صنعتی استفاده کرده‌اند.»

هاشمی عنوان داشت که «از لبنیات موجود در بازار نمونه‌گیری می‌شود تا شرکتهای متخلف شناسایی شوند. چرا که حق سایر شرکتهاست که اسامی متخلفان را اعلام کنیم تا هم آنها متهم نشوند و هم مردم بتوانند از محصول سالم خریداری کنند.»

پرونده روغن پالم را می توان یکی از حاشیه سازترین موضوعات حوزه سلامت کشور در سال گذشته تلقی کرد. بطوریکه، رسانه ای شدن روغن پالم تا جایی پیش رفت که موضوع از طریق دستگاه قضائی کشور نیز دنبال و پیگیری شد.

مضرات روغن پالم

دکتر زهرا عبداللهی مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، در ارتباط با مضرات مصرف روغن پالم، می گوید: این نوع روغن به دلیل دارابودن اسید چرب اشباع بالا موجب افزایش چربی خون و کلسترول و در نهایت گرفتگی و انسداد عروق می شود.

روغن پالم نوعی روغن گیاهی است که مقدار اسید چرب اشباع آن حداقل ۵۰ درصد است.

عبداللهی با اشاره به اینکه روغن های جامد نباتی یا روغن هایی مثل پالم دارای اسید چرب اشباع بالا هستند، معتقد است که چنین روغن هایی می توانند باعث بالا رفتن چربی خون، افزایش کلسترول بد و در نهایت موجب گرفتگی و انسداد عروق شوند و این در حالی است که بیماری های قلبی و عروقی از مهمترین علل مرگ هستند.

روغن های مورد استفاده در سبد غذایی افراد باید حداقل زیر ۲ درصد اسید چرب اشباع و ترانس داشته باشند.

عبداللهی افزود: در مصرف لبنیات هم باید از شیر با چربی کمتر از ۲.۵ درصد استفاده شود، و حتی در صورت عدم استفاده از روغن پالم در شیر پرچرب، به دلیل مضرات چربی های حیوانی بهتر است که شیر و لبنیات پرچرب از سبد غذایی حذف شود.

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، یکی از دلایل استفاده از روغن پالم را ارزان بودن آن نسبت به سایر روغن های کنجد، ذرت، سویا و آفتابگردان عنوان کرد و گفت: به دلیل بالا رفتن قیمت روغن های دیگر نسبت به روغن پالم، سهم واردات این روغن نسبت به سایر روغن ها نیز در دو سال اخیر افزایش یافت.

سهم بالای واردات روغن پالم

در همین حال دکتر علیرضا دلاوری رئيس دبيرخانه شورای سياستگذاري سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تامین غذا و کالری مورد نیاز هر فرد در جامعه و امنیت تغذیه از موارد مهم در بحث امنیت غذایی است، توضیح داد: از این رو وزارت بهداشت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که یک نهاد تولیتی بین بخشی است، مسئولیت خود را در زمینه امنیت غذایی ایفا می کند و مصوبات متعددی در این زمینه در سالهای اخیر داشته است.

وی با اشاره به اینکه تا سال ۹۲ میزان واردات روغن پالم ۵۰ درصد روغن های مصرفی را تشکیل می داده است، ادامه داد: از آنجایی که روغن پالم فاکتوری به نام اسید پالمتیک دارد و این اسید به عنوان یک فاکتور ایجاد کننده تصلب شرایین محسوب می شود و با توجه به اینکه روغن پالم میزان اسید چرب بالای ۵۰ درصد دارد، روغن مناسبی برای مصرف نیست.

دلاوری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بنا دارد در طی سال ۹۴ این میزان واردات را به ۱۵ درصد برساند، افزود: این عدد در کشورهای دیگر نیز معقول به شمار می آید و باید به آن برسیم تا بتوانیم روغن های مناسب تر را جایگزین روغن پالم کنیم.

وزارت بهداشت در موضوع سلامت مردم با کسی شوخی ندارد

دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت در جلسه ای که تعدادی از تولید کنندگان محصولات لبنی با تاکید بر اینکه ارزش دولت ها به راستگویی آنها و اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه هر کشور در سایه عملکرد صحیح دولتها حاصل می شود، گفت: وظیفه وزارت بهداشت مراقبت از سلامت مردم است و ما در این مورد با هیچ کس شوخی نداریم.

وی با اشاره به اینکه فساد تقلب در مواد غذایی و دارو خیلی سنگین است و در دین اسلام جرم سنگینی دارد، افزود: مردم به ما اعتماد کرده اند و یکی از موارد حق الناس همین مسئولیتی است که به گردن ما گذاشته شده است. نباید با توجیهات امروزی حق مردم را نادیده بگیریم.رسانه ها در زمینه اطلاع رسانی در مورد وجود روغن پالم در محصولات لبنی خوب عمل کردند ولی در مواردی نیز قلم ها آلوده به سیاست و موارد اقتصادی شد.

همه مجوزها باید بازنگری شود

وزیر بهداشت افزود: سازمان غذا و دارو باید هر مجوزی را که قبلا در مورد تولید محصولات پرچرب داده، مورد بازنگری قرار دهد تا اگر لازم است، خط تولید و پروانه های صادر شده را باطل کند. بازار را باید عاری از موادی کرد که برای سلامت ضرر دارد.

هاشمی خاطر نشان کرد: حرکت هایمان در این مسیر البته نباید موجی باشد و بعد فروکش کند. مردم از ان موارد زیاد دیده اند و ممکن است تصور کنند تمام اقدامات در این مسیر موقتی است. تخلف مسلما وجود دارد و نظارت ما است که از آن پیشگیری می کند.

وی با تاکید بر اینکه، سازمان های مرتبط به سلامت مردم باید نظارت مستمر داشته باشند، افزود: اگر تخلفی تکرار شد باید نام متخلفان اعلام شود چرا که بی اعتنایی به این موضوع باعث گسترش تخلف خواهد شد.

اگر تخلفات را اعلام نکنیم به مردم ظلم کرده ایم

وزیر بهداشت افزود: تلاش هایی که در عرصه صنایع لبنی در سالهای اخیر شده، باعث افتخار است ولی به هرحال اگر در این حوزه تخلفات را اعلام نکنیم، به مردم ظلم کرده ایم. انجمن صنایع لبنی در این راستا می تواند با وزارت بهداشت و موسسه استاندارد همکاری کند.

هاشمی با اشاره به اینکه ما در این دولت به درستی نظارت می کنیم و از انجمن ها و خود مردم نیز درخواست کمک داریم، خاطرنشان کرد: به غیر از محصولات لبنی وارد نظارت بر سایر محصولات غذایی نیز خواهیم شد و طبق قانون متخلفان را معرفی می کنیم. باید مردم را به استفاده از مواد لبنی تشویق کنیم و اگر آسیب هایی به حوزه این محصولات وارد شده، انجمن های صنایع لبنی و تولید کننده ها می توانند آن را جبران کنند.

وی در واکنش به اعلام اسامی متخلفان پرونده پالم و برخورد قضائی نیز گفت: ما اسامی متخلفان را به دستگاه‌های مربوطه ارائه کرده‌ایم. خواهشم از قوه قضائیه و دادستانی آن است که موارد گزارش شده را هر طور که صلاح می‌دانند برخورد کنند تا مردم باورشان شود اگر در حوزه سلامت کوتاهی و قصوری وجود داشته باشد به شدت با آن برخورد می‌شود.

ماجرای روغن پالم و افشاگری وزیر بهداشت درباره استفاده بیش از اندازه برخی شرکت های لبنی از این نوع روغن در تولید محصولات لبنی را، می توان جنجالی ترین موضوع حوزه سلامت در سال گذشته عنوان کرد. تا جایی که هنوز حاشیه های اعلام اسامی متخلفان این پرونده، هنوز ادامه دارد.