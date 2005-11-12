مهمترين ماموريت ما تلاش براي گسترش و رشد تكواندوي ايران است

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين سمينار همزمان با پنجاه وسومين دوره بازآموزي داوري و با حمايتهاي رييس فدراسيون جهاني تكواندو ( WTF ) وكميته ملي المپيك برگزارشد.

پولادگر رييس فدراسيون تكواندو دراختتاميه اين مراسم گفت: هدف بزرگ فدراسيون تكواندو رشد وارتقاء سطح داوري تكواندواست. كيم رييس كميته داوران فدراسيون جهاني نيز خواهان اصلاح سيستم داوري تكواندو است وبخاطرهمه حمايتها وتلاشهايي كه درامر برگزاري اين دوره ما را ياري كرده تشكرلازم را دارم.

رييس فدراسيون تكواندو درپايان تاكيد كرد: فراموش نكنيم كه همه اعضاي خانواده بزرگ تكواندو درهرجايگاهي كه باشند مدير، مربي، بازيكن، داور و... مهمترين ماموريتمان تلاش براي گسترش و رشد تكواندوي كشورمان درجهان خواهد بود.