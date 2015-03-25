استقبال چشمگیر مسافران نوروزی از بزرگترین سفره هفت سین در کرمان

علی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر ساله توسط واحدهای مختلف شهرداری سفره های هفت سینی در نقاط مختلف شهر چیده می شود، اظهار داشت: امسال بزرگترین سفره هفت سین در مجاور بنای تاریخی گنبد جبلیه چیده شده است.

وی وسعت این سفره هفت سین را دو هکتار اعلام کرد و افزود: این سفره با توجه به وسعت سفره هفت سین در ابعاد بزرگی تشکیل شده است.

بابایی ابعاد سیب سفره هفت سین را به قطر ۲.۵ متر، سیر ۱.۵ متر، سنجد ۸۵ سانتی متر، قطر سکه و سبزه را سه متر و همچنین ظروف سماق و سمنو را چهار متر به ارتفاع دو متر اعلام کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری کرمان با بیان اینکه نوروز امسال همزمان با ایام فاطمیه بود، ابراز داشت: بر همین اساس سفره هفت سین امسال مزین به نام و بیرق های حضرت فاطمه (س) است.

وی ادامه داد: در کنار این سفره هفت سین نیز به همت سازمان پسماند شهرداری و با استفاده از مواد اسقاطی مربوط به ماشین های سبک و سنگین چهار بز و یک نماد چوپان ساخته و نصب شده است.

بابایی ابراز داشت: دقایقی پس از رونمایی از سفره هفت سفره با استقبال خوب شهروندان و مهمانان نوروزی مواجه شد.

این مسئول یادآور شد: کلیه عملیات ساخت اجرای این سفره توسط واحد خدمات و کادر امانی شهرداری انجام گرفت.