دانشگاه پيام نور در هريس، زنوس و سلماس راه اندازي مي شود // رشته مهندسي الكترونيك در دانشگاه پيام نور واحد بناب ايجاد مي شود

دكتر بهروز صالح پور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: منطقه 2 دانشگاه پيام نور در تلاش است تا تعداد واحدهاي خود را گسترش داده و در هريس و زنوس در آذربايجان شرقي و توابع اروميه و همچنين در سلماس واحد پيام نور راه اندازي كند.

وي تصريح كرد: بايد شرايط اوليه براي ايجاد اين واحدها فراهم شود. زمين و هزينه ساخت و ساز دانشگاه از مهمترين عناصر جهت راه اندازي و گسترش واحدهاي دانشگاه در منطقه دو پيام نور است. وضعيت موجود در اين زمينه مورد بررسي است و درخواست مجوز براي ايجاد به مركز دانشگاه پيام نور ارائه شده است.

رييس منطقه دو دانشگاه پيام نور افزود: با توجه به اينكه اغلب اساتيدي كه براي اين واحدها در نظر گرفته شده است به صورت حق التدريس فعاليت مي كنند، اين و احدها در خصوص يافتن اساتيد با مشكلي برخورد نخواهند كرد.

وي خاطرنشان كرد: منطقه 2 دانشگاه پيام نور در نظر دارد رشته گياه پزشكي را در واحد مراغه و رشته مهندسي الكترونيك را در واحد بناب و در مقطع كارشناسي راه اندازي كند. در خواست مجوز اين رشته ها به مركز دانشگاه پيام نور ارائه شده است.

صالح پور در خصوص فعاليت هاي پژوهشي اين منطقه افزود: اين منطقه از سال جاري كميته هاي پژوهشي خود را فعال كرده است و در حال حاضر چندين طرح مصوب را در زمينه مسائل اجتماعي و علوم انساني در دست اجرا دارد.