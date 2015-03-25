موجی ناپایدار جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار می دهد

محسن قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، یک موج ناپایدار از امروز تا روز جمعه به طور متناوب جو استان کرمانشاه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: این موج ناپایدار علاوه بر افزایش دمای شبانه، در بعضی ساعات موجب وزش باد و بارندگی در سطح استان خواهد شد.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: شرایط ناپایدار از اواسط امروز تا بعد از ظهر روز پنج شنبه، بویژه در نیمه شمالی استان نمود بیشتری خواهد داشت.

قاسمی خاطر نشان کرد: بارش علاوه بر ارتفاعات و گردنه های استان ممکن است در برخی از نواحی سردسیر نیز به شکل برف ظاهر شود.

