كار را درتهران تمام مي كنيم // تركمنستان نبايد سد راه قهرماني ما شود // با تمام توان به ميدان مي رويم

محمداحمدزاده درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمورد بازي فرداي تيمش برابر تركمنستان درچارچوب رقابتهاي مقدماتي قهرماني آسيا گفت: خوشبختانه همه بازيكنان ما درشرايط بسيار مطلوبي قراردارند وبراي بازي فردا كاملا آماده هستند.

سرمربي تيم ملي فوتبال نوجوانان كشورمان درادامه گفت: بعد از اردويي كه در امارات داشتيم تلاش كرديم نقاط ضعف هايمان را برطرف كنيم كه خوشبختانه اين امرصورت گرفته وبازيكنان ما درزدن ضربات آخردقت لازم را پيدا كرده اند.

احمدزاده با بيان اينكه شناختي ازتيم فوتبال تركمنستان ندارد، گفت: اگرما مي خواهيم قهرمان شويم ومدعي كسب اين عنوان هستيم، بايد همه حريفان را شكست دهيم و تيمهايي مثل تركمنستان نبايد سد راه قهرماني ما شوند.

وي افزود: اگربازيكنان ما خودشان باشند وخواسته هاي ما را در زمين پياده كنند، قطعا دربرابرتركمنستان به يك پيروزي پرگل وشيرين دست خواهيم يافت تا درهمين تهران كار را تمام كنيم ودربازي برگشت كارچندان دشواري پيش رونداشته باشيم.

محمد احمدزاده درپايان گفت: اميدوارم بتوانيم با بازي خوب ونتيجه قابل قبولي كه كسب مي كنيم، زحمات فدراسيون فوتبال و بازيكنان را جبران كنيم وگام اول را محكم برداريم.