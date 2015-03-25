مشهد مقدس میزبان ۵ هزار نفر از خانواده شهدا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین عابدی مقدم صبح چهار شنبه در بازدید از ستاد استقبال از بهار شهرداری مشهد با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده به منظور پذیرایی از خانواده های شهدا در ایام نوروز فاطمی در مشهد مقدس اعلام کرد: بنیاد شهید خراسان رضوی در بهار فاطمی امسال تاکنون پذیرای بیش از ۲ هزار خانواده شهید از سراسر کشور در مشهد مقدس بوده است.

وی با اشاره به پیش بینی حداقل ورود پنج هزار نفر از اعضای خانواده شهدا و ایثارگران به مشهد ادامه داد: طی هماهنگی انجام شده با ستاد اسکان اداره کل آموزش و پرورش در صورت ورود بیش از این تعداد اقدام به اسکان عزیزان در مدارس خواهد شد.

وی بیان کرد: تاکنون دربازه زمانی ۲۰ روزه و در هر سه روز در اماکن اسکان بنیاد شهید شامل مدارس شاهد، مراکز فرهنگی و هتل ها میزبان دو هزار خانواده شهید از سراسر کشور بودیم.

وی با اشاره به همکاری شهرداری مشهد در حوزه پذیرایی از خانواده ایثارگران در مشهد تاکید کرد: شهرداری مشهد تورهای گردشگری را برای خانواده های ایثارگران و شاهد در نظر گرفته است که با استقبال خانواده ها همراه شده است.

وی با اشاره به تعامل و همکاری شهرداری در استقبال از بهار فاطمی و نگارگری تمثال شهدا در سطح شهر افزود: حضور مدیران شهرداری و مردم در مراسم غبار روبی گلزارشهدا، دیدار استاندار خراسان رضوی و وزیر کشوربا جانبازان و خانواده های شهدا از جمله برنامه هایی بود که همزمان با بهار فاطمی یاد و خاطر شهدا را زنده کرد.

وی با قدردانی از حضور شهروندان و زائران در لحظه سال تحویل در گلزار شهیدان افزود: در نوروز فاطمی شهید حسینی از شهدای مدافع حرم در مراسمی با شکوه در مشهد تشییع و تدفین شد و شور و عزتی خاص به بهار فاطمی بخشید.