کشف ۳۰۰ کیلوگرم گوشت فاسد از رستوران های بین راهی کرمانشاه

بهمن خدادادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ایام نوروز و با توجه به افزایش مراجعه مسافران به رستوران های بین راهی و سطح شهر نظارت بر این اماکن در کرمانشاه افزایش یافته و ۹ تیم نظارتی در این راستا از ساعت هشت صبح تا هشت شب فعال هستند.

وی افزود: از آغاز اجرای طرح نوروزی تا کنون در بازرسی های بعمل آمده ۳۰۰ کیلو گرم گوشت فاسد از رستوران های بین راهی و ۴۰۰ کیلو ماست غیر بهداشتی نیز از عرضه کنندگان در طاقبستان جمع آوری و امحاء شده است.

خدادادیان گفت: صبح امروز نیز به همراه سازمان تعزیرات حکومتی و میراث فرهنگی، از هتل ها و کبابی های اطراف میدان آزادی و همچنین رستوران های مهم شهر بازدید بعمل آمده و یک مورد از کبابی ها بدلیل استفاده از گوشت فاسد، پلمب شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۲۴ رستوران بین راهی به مسافران ارائه خدمت می دهند ولی با وجود نظارت شدید بر آنها، متأسفانه شاهد برخی موارد غیر بهداشتی هستیم، لذا به مردم توصیه می کنیم فقط به مسئولین اتکا نکرده و خودشان هم مراقب باشند و به مراکزی مراجعه کنند که دارای مجوز و تابلوی مشخص هستند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مردم با مرکز بهداشت تعامل خوبی داشته اند و کشف بسیاری از تخلفات بهداشتی توسط گزارشات مردمی بوده است، یادآور شد: همشهریان درصورت مشاهده هرگونه مورد مشکوکی می توانند با سامانه ۱۴۹۰ و همچنین شماره تلفن ۳۷۲۷۷۹۷۳ تماس حاصل کنند.