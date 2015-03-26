شرط همدلی بالابردن سطح تحمل و احترام به آرای مختلف است

عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار سال ۹۴ که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان دولت و ملت، همدلی و هم زمانی نامیده شده است، گفت: آن چه بدون اغراق ما در سال های گذشته شاهد آن بودیم این است که شعارهایی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح می شود، در طول سال مصداق های فراوانی می یابد که ما نسبت به آن ها بی اطلاع بودیم یا حدسی نمی توانستیم درباره آن ها بزنیم.

وی تاکید کرد: لذا با وجود اینکه می توان مصداق های مختلفی برای این نام گذاری برشمرد، اما قطعا زوایای پنهان این نامگذاری به مرور آشکارتر خواهد شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران مشابه چنین فضایی را در زمان پذیرش قطعنامه نیز تجربه کرده است گفت: با توجه به شرایط سیاسی سال ۹۴ به نظر می رسد کشور نیازمند تعامل و همدلی صد درصدی دولت و ملت است. به بیان دیگر ما نیاز به فضایی داریم که در زمان پذیرش قطعنامه در کشور پدید آمده بود، با این تفاوت که انقلاب ایران در این سال ها به قدرتی بزرگ و کشوری تاثیرگذار بدل شده است.

مصری با اشاره به مفهوم دولت در پیام مقام معظم رهبری گفت: به عقیده من منظور از دولت در شعار سال ۹۴ حاکمیت است که در اصطلاح دولت گفته می شود؛ نه دولت به معنای هیئتی از وزرا و رئیس جمهور و معاونان وی. بلکه همه مسئولان کشور و فعالان در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یعنی آن چه به لحاظ حقوقی دولت نامیده می شود.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه امسال به لحاظ سیاسی برای کشور شرایط ویژه ای حاکم است، گفت: ما در سال ۹۴ هم انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی را داریم و هم سرنوشت مذاکرات امسال مشخص می شود، که در هر دو مورد دولت و ملت وظایف سنگینی دارند و ضمن تلاش برای تحقق شرایط باید نتایج را هم بپذیرند.

وی تاکید کرد: باید مسئولان تحمل خود را بالاتر ببرند؛ وفاقی که امسال مدنظر هست شاید به دلیل برخی اختلاف سلیقه ها ضرورت بیشتری داشته باشد که مسئولان اختلافات خود را با تحمل بیشتری کنار بگذارند و یکپارچگی خود را با ملت حفظ کنند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات پیش رو گفت: مذاکرات هسته ای ایران چه به نتیجه برسد و چه نرسد در هر دو صورت مخالفان و موافقانی خواهد داشت؛ خواست مقام معظم رهبری قطعا این است که در هر صورت افراد موافق یا مخالف همدیگر را محکوم نکنند، بلکه با نقد منصفانه و حکیمانه و بالابردن میزان تحمل خود آرای حاصله را بپذیرند.

مصری با بیان اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی وفاق دولت و ملت سرنوشت ساز است، گفت: ما در سال ۹۴ انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم که برای وفاق و همراهی دولت و ملت برای بهترین نتیجه و تودهنی زدن به دشمنان نظام بسیار حائز اهمیت است و این مسئله یکی از جلوه های ضرورت شعار سال را نشان می دهد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شعار باید تبدیل به گفتمان عمومی شود افزود: امیدوارم همه ما به گونه ای عمل کنیم که نتیجه مطلوب حاصل شود. در حال حاضر گام اول باید این باشد که این شعار تبدیل به گفتمان عمومی کشور شود.

وی تاکید کرد: مردم و دولت باید یاد بگیرند که در این شرایط خاص به دور از توهین و تحمیل آرای خود همدیگر را بپذیرند که در سایه این وفاق و همدلی شاهد رشد سریع تر کشور خواهیم بود.

اقتصاد مقاومتی، نسخه شفابخش اقتصاد کشور است

عبدالرضا مصری در پاسخ به این سوال که چرا امسال برخلاف روال سال های گذشته مسائل اقتصادی محور شعار نبوده است، گفت: پس از ابلاغ سیاست های مقاومتی وظیفه همه ما در قبال اقتصاد روشن شده است؛ نسخه شفابخش ما در اقتصاد، سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.

نماینده مردم کرمانشاه اضافه کرد: به بیان دیگر ما در این زمینه دیگر نیاز به شعار نداریم، چون نسخه عملی در اختیار ماست.

وی با بیان اینکه شعار سال ۹۴ یعنی دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی اصل تحقق اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: یکی از شروط تحقق این نسخه شفابخش اقتصادی و وصول اقصاد مقاومتی همین شعار سال است. دولت و ملت باید به آن چه شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است عمل کنند تا زمینه برای رسیدن به آن مهیا شود.

مصری افزود: مقام معظم رهبری در این زمینه تاکید کردند مردم از کالاهای تولید داخل استفاده کنند و دولت نیز حامی تولیدات داخلی باشد؛ قطعا اگر دولت و ملت در تحقق این اصل همراهی داشته باشند اصلی ترین شعار که اقتصاد مقاومتی است محقق می شود.

هم وزنی ما با تیم مقابل در مذاکرات موضوعی است که نباید فراموش شود

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به دور جدید مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ گفت: مذاکرات به مراحل بسیار حساسی رسیده است که ضرورت همراهی و همدلی دولت و ملت در این زمینه هم کاملا مورد نیاز است.

وی با اشاره به موافقان و مخالفان مذاکرات در داخل و خارج کشور گفت: چه در داخل کشور و چه در میان کشورهای مذاکره کننده، این مذاکرات یکسری موافقان و مخالفانی دارد و مذاکرات چه به نتیجه برسد و چه نرسد، گروهی با آن مخالفت خواهند کرد.

مصری تاکید کرد: به هر روی با توافق یا عدم توافق در مذاکرات منافع یکسری از افراد از بین می رود، چرا که خیلی ها از فضای جنگ و تحریم بهره می گیرند و منافع آن ها در این شرایط است، اگر هم مذاکرات به نتیجه نرسد، عده ای که در چارچوب ها حرکت می کنند، متضرر خواهند شد.

نماینده مردم کرمانشاه ادامه داد: وجود این چند دستگی در همه تیم های مذاکره کننده یکی از عواملی است که باعث دست اندازهایی در روند مذاکره شده است، اما آن چه را نباید فراموش کرد هم وزنی ما با تیم مقابل است.

وی تاکید کرد: امروز وزن ما با آن ها برابر شده است و ما در یک کفه قرار داریم و همه دنیا در کفه دیگر. این هم وزنی ارزشمند و سنگین است. ایران باید در برابر تمام اتاق های فکر آن ها هشیار و مراقب باشد تا منافع کشور حفظ شود.

مصری با بیان این مطلب که ۷۰ میلیون ایران پشتیبان تیم مذاکره کننده هسته ای هستند، ادامه داد: قطعا مذاکرات در دور جدید بسیار سخت و فشرده است و ملت ما خواهان توافق برد برد است. تیم مذاکره کننده نیز باید بداند ۷۰ میلیون ایرانی پشتیبان آن ها هستند و این مصداق هم دلی و هم زبانی ملت با دولت است.

وی افزود: امسال نیز که مقام معظم رهبری شعار همدلی و هم زبانی دولت و ملت را برگزیدند، تیم مذکره کننده باید مطمئن به حمایت همه جانبه ملت باشد و آن را مدنظر قرار دهد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که نظارت نیز سرجای خود قرار دارد، تاکید کرد: رهبر انقلاب در فرمایشات خود ضمن اعلام حمایت از تیم مذکره کننده از برخی نگرانی ها سخن گفتند. تاریخ مملو از خیانت های مکرر امریکا و انگلیس و دیگر کشورهای استعماری در قالب ها و شکل های مختلف. لذا باید نگران و مراقب بود و با هوشیاری گام برداشت.

مصری در خاتمه گفت: همان گونه که رهبری فرمودند طرف مقابل ما بیش از ایران نیاز به توافق دارد، لذا این موقعیت و شرایط مطلوبی است که ما باید از آن حداکثر استفاده را ببریم.

گفتنی است حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خطاب به ملت ایران، سال ۱۳۹۴ را سال «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی» نامگذاری کردند.