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۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۳۲

رییس جمهور در نخستین جلسه دولت در سال ۹۴:

همه تلاش ها برای تحقق عینی شعار سال متمرکز شود/ دلگرمی از اقتصاد

همه تلاش ها برای تحقق عینی شعار سال متمرکز شود/ دلگرمی از اقتصاد

حجت الاسلام روحانی روز چهارشنبه در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، با اشاره به نامگذاری سال ۹۴ از سوی مقام معظم رهبری همگان را به تلاش در مسیر تحقق عینی خواست ایشان فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با اشاره به اینکه با نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۹۴ با تقویت بیش از پیش روحیه وحدت ، برادری و همدلی آغاز شد و انشاء الله این شعار، شعاری دائمی خواهد شد، گفت: میان دولت به معنای عام و مردم به عنوان صاحبان کشور و کسانی که همه اختیارات مسوولان با امضا و رای آنان شکل گرفته است، باید همیشه همدلی و همزبانی باشد.

رییس جمهور با تسلیت مجدد شهادت مظلومه اهل بیت حضرت فاطمه زهرا (س) و با تاکید بر اینکه همزبانی باید از همدلی نشأت بگیرد ، تصریح کرد: ما می خواهیم در سراسر کشور اول همدلی بوجود بیاید که البته ساده نیست و باید همه تلاش کنیم و وقتی اهداف، آرمانها و مقصد همگان، منافع ملی، آرمانها، ارزشها، پیشرفت، معنویت، اسلام، اخلاق و رونق اقتصادی شد، به طور طبیعی همدلی ایجاد می شود و بعد همزبانی هم می آید.

روحانی نقد دلسوزانه را نیز نوعی حمایت دانست و اظهار داشت: کسی که برای اصلاح و بهتر شدن امور نقد می کند، نوعی حمایت و تقویت است و باید نصیحت با دلسوزی و برای تقویت امور باشد چرا که بدون اینها نصیحت و نقد معنا ندارد.

رییس جمهور با مرور گذرای سال ۹۳ گفت: در سال گذشته تحریمها ادامه یافت، بهای نفت سیر نزولی خود را ادامه داد و منطقه نیز شاهد ناامنی بود اما با وجود این مشکلات، آمارها در کشور دلگرم کننده است. بودجه جاری کشور رشد ۲۰ درصدی و بودجه عمرانی نیز رشد ۳۴ درصدی داشته که معنای آن این است که کارگزاران و خادمان مردم برای عبور از مشکلات، تلاش فوق العاده ای کردند و نتیجه این تلاش ها که با پشتوانه مستحکم مردم و حضور کارآفرینان در صحنه انجام گرفت، آرامش نسبی بویژه در اقتصاد بود.

روحانی با مقایسه تورم سالیانه ۱۴ و ۸ و تورم نقطه به نقطه ۱۴ و ۲ و تورم ۶ دهم درصدی اسفندماه با تورم ۳۴ و ۷ درصدی سال ۹۲ افزود: این ارقام قابل قبول است و نشان همدلی، همزبانی، همفکری و همکاری در کشور است و امسال این روند با تاکید مقام معظم رهبری بهتر نیز خواهد شد.

رییس جمهور، سال جدید را سال رونق تولید معرفی کرد و گفت: همه باید تلاش کنیم که شاهد یک رونق در بخش تولید باشیم و بتوانیم در کنار تولید، برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم. بحث رونق تولید، اشتغال و صادرات غیر نفتی، سه محور اصلی در موضوع اقتصاد است که امسال باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.

روحانی همچنین در عرصه سیاسی به موضوع انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در سال جاری اشاره کرد و تصریح نمود: باید با همدلی و همزبانی، شاهد برگزاری انتخابات بسیار خوبی برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باشیم. انتخاباتی با حضور و مشارکت گسترده مردم و همه جناح های سیاسی که قانون اساسی را قبول دارند؛ انتخاباتی که موجب مباهات و فخر ما در سراسر دنیا شود.

رییس جمهور همچنین به کاهش آمار تصادفات جاده ای اشاره کرد و گفت: از این کاهش آمار تصادفات خوشحالیم اما باز هم باید مراعات بیشتری کنیم و مردم با نشاط کامل به سر کار و فعالیت خود برگردند و همدلی و همزبانی را فقط در صحنه سیاست نبینیم بلکه این همدلی باید بین اقوام، خانواده ها و مخصوصا در استحکام بنیان خانواده ها دیده شود.

روحانی همچنین با تاکید بر اینکه دولت در سال جاری نیز به تلاش هایش در عرصه های سلامت و بیمه و کمک به نیازمندان ادامه می دهد، گفت: باید سال ۹۴ را با نشاط، تلاش، همدلی و همزبانی بیشتر برای رونق اقتصادی و بهبود زندگی مادی و معنوی مردم آغاز کنیم.

کد مطلب 2523093

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