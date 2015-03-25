همه تلاش ها برای تحقق عینی شعار سال متمرکز شود/ دلگرمی از اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی با اشاره به اینکه با نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۹۴ با تقویت بیش از پیش روحیه وحدت ، برادری و همدلی آغاز شد و انشاء الله این شعار، شعاری دائمی خواهد شد، گفت: میان دولت به معنای عام و مردم به عنوان صاحبان کشور و کسانی که همه اختیارات مسوولان با امضا و رای آنان شکل گرفته است، باید همیشه همدلی و همزبانی باشد.

رییس جمهور با تسلیت مجدد شهادت مظلومه اهل بیت حضرت فاطمه زهرا (س) و با تاکید بر اینکه همزبانی باید از همدلی نشأت بگیرد ، تصریح کرد: ما می خواهیم در سراسر کشور اول همدلی بوجود بیاید که البته ساده نیست و باید همه تلاش کنیم و وقتی اهداف، آرمانها و مقصد همگان، منافع ملی، آرمانها، ارزشها، پیشرفت، معنویت، اسلام، اخلاق و رونق اقتصادی شد، به طور طبیعی همدلی ایجاد می شود و بعد همزبانی هم می آید.

روحانی نقد دلسوزانه را نیز نوعی حمایت دانست و اظهار داشت: کسی که برای اصلاح و بهتر شدن امور نقد می کند، نوعی حمایت و تقویت است و باید نصیحت با دلسوزی و برای تقویت امور باشد چرا که بدون اینها نصیحت و نقد معنا ندارد.

رییس جمهور با مرور گذرای سال ۹۳ گفت: در سال گذشته تحریمها ادامه یافت، بهای نفت سیر نزولی خود را ادامه داد و منطقه نیز شاهد ناامنی بود اما با وجود این مشکلات، آمارها در کشور دلگرم کننده است. بودجه جاری کشور رشد ۲۰ درصدی و بودجه عمرانی نیز رشد ۳۴ درصدی داشته که معنای آن این است که کارگزاران و خادمان مردم برای عبور از مشکلات، تلاش فوق العاده ای کردند و نتیجه این تلاش ها که با پشتوانه مستحکم مردم و حضور کارآفرینان در صحنه انجام گرفت، آرامش نسبی بویژه در اقتصاد بود.

روحانی با مقایسه تورم سالیانه ۱۴ و ۸ و تورم نقطه به نقطه ۱۴ و ۲ و تورم ۶ دهم درصدی اسفندماه با تورم ۳۴ و ۷ درصدی سال ۹۲ افزود: این ارقام قابل قبول است و نشان همدلی، همزبانی، همفکری و همکاری در کشور است و امسال این روند با تاکید مقام معظم رهبری بهتر نیز خواهد شد.

رییس جمهور، سال جدید را سال رونق تولید معرفی کرد و گفت: همه باید تلاش کنیم که شاهد یک رونق در بخش تولید باشیم و بتوانیم در کنار تولید، برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم. بحث رونق تولید، اشتغال و صادرات غیر نفتی، سه محور اصلی در موضوع اقتصاد است که امسال باید با جدیت بیشتری دنبال شوند.

روحانی همچنین در عرصه سیاسی به موضوع انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در سال جاری اشاره کرد و تصریح نمود: باید با همدلی و همزبانی، شاهد برگزاری انتخابات بسیار خوبی برای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باشیم. انتخاباتی با حضور و مشارکت گسترده مردم و همه جناح های سیاسی که قانون اساسی را قبول دارند؛ انتخاباتی که موجب مباهات و فخر ما در سراسر دنیا شود.

رییس جمهور همچنین به کاهش آمار تصادفات جاده ای اشاره کرد و گفت: از این کاهش آمار تصادفات خوشحالیم اما باز هم باید مراعات بیشتری کنیم و مردم با نشاط کامل به سر کار و فعالیت خود برگردند و همدلی و همزبانی را فقط در صحنه سیاست نبینیم بلکه این همدلی باید بین اقوام، خانواده ها و مخصوصا در استحکام بنیان خانواده ها دیده شود.

روحانی همچنین با تاکید بر اینکه دولت در سال جاری نیز به تلاش هایش در عرصه های سلامت و بیمه و کمک به نیازمندان ادامه می دهد، گفت: باید سال ۹۴ را با نشاط، تلاش، همدلی و همزبانی بیشتر برای رونق اقتصادی و بهبود زندگی مادی و معنوی مردم آغاز کنیم.