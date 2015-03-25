محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ایجاد مدارس ووشو در قم یکی از برنامه‌های جدی و مهم طرح توسعه ووشوی قم است و در نظر داریم قهرمانان ووشو را به سطح قابل قبول برای حضور در تیم ملی و بازی‌های آسیایی برسانیم.

وی افزود: در سال ۹۳ تلاش ناموفقی برای حضور یکی از نمایندگان قم در بازی‌های آسیایی داشتیم اما با وجود عدم حضور نمایندگان قم در بازی‌های آسیایی، این بخت را داریم تا با حضور ووشوکاران جوانی چون امیر نجفی که نایب قهرمان ووشوی جوانان جهان را در کارنامه دارد یا مرتضی خدا بنده لو به دور بعد بازی‌های آسیایی فکر کنیم.

دبیر هیئت ووشوی استان قم گفت: حضور بخش خصوصی نقش مهمی در توسعه هر رشته ورزشی ایفا می‌کند و بر اساس رایزنی‌های صورت گرفته قرار است بخش خصوصی در توسعه ووشوی قم در بخش بانوان مشارکت کند و تیمی با حمایت و پشتیبانی بخش خصوصی در فصل آینده لیگ بر‌تر بانوان شرکت کند.

رشیدی بیان داشت: ووشو رشته‌ای جذاب است که استان قم در بخش ساندا هم در بخش مردان و هم در بخش زنان یکی از قدرت‌های این رشته در سطح کشور محسوب می‌شود اما در بخش تالو به دلیل مواجه بودن با برخی محدودیت‌ها و مشکلات سخت افزاری نتوانسته‌ایم همپای بخش ساندا، پیشرفت کنیم.

وی عنوان کرد: تیم ووشوی بانوان قم در سال ۹۳ برای نخستین بار و بدون بهره‌مندی از حامی مالی پا به لیگ بر‌تر ووشوی بانوان کشور گذاشت و در حالی که ۱۰۰ درصد نفرات این تیم از ووشوکاران بومی قم بودند این تیم توانست در جدال با تیم‌هایی متمول و قدرتمند مقام چهارم کشور را کسب کند.

دبیر هیئت ووشوی استان قم تصریح کرد: بودجه تیم ووشوی بانوان قم در لیگ بر‌تر ۹۳ در قیاس با تیم دانشگاه آزاد که قهرمان این رقابت‌ها شد کمتر از یک دهم بود و کسب مقام چهارم با چنین وضعیتی به خودی خود یک شاهکار از سوی بانوان ووشوکار قم محسوب می‌شود.

رشیدی خاطرنشان کرد: بانوان ووشوکار قم در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی به میزبانی کرمانشاه نمایش فوق‌العاده‌ای داشتند و فراخوانده شدن ۴ ووشوکار از قم به اردوی ملی، نشانگر روند رو به رشد ووشو در قم به ویژه در میان بانوان است.