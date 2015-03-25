به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در رأس تیم مذاکرهکننده هستهای دقایقی پیش وارد سوئیس شد.
بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف به همراه علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، سیدعباس عراقچی، مجید تختروانچی معاونان وزیر امور خارجه و حمید بعیدینژاد مدیرکل سیاسی وزارت امور خارجه و سایر کارشناسان هستهای و حقوقی تیم مذاکرهکننده در این دور از مذاکرات حاضر می شوند.
تیم مذاکرهکننده تا ساعاتی دیگر وارد لوزان خواهد شد و قرار است وزرای امور خارجه ایران و آمریکا صبح فردا مذاکرات هستهای را آغاز کنند.
همچنین، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز اعلام کرده است که به مذاکرات هستهای ایران در لوزان خواهد پیوست.
پیش از این، در هفته گذشته نیز تیم مذاکرهکننده هستهای در لوزان گفتگوهایی را داشتند.
محمدجواد ظریف طی روزهای گذشته نیز با وزیر امور خارجه روسیه و چین در تهران به صورت تلفنی گفتگوهای هسته ای را ادامه داده است.
این احتمال وجود دارد که در این دوره از مذاکرات با حضور وزرای امور خارجه، طرفین به فهم مشترکی دست یابند که نگارش متن توافق جامع را برای دستیابی به توافق تا قبل از ضربالاجل تیر ماه آغاز شود.
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