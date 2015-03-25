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۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۲۵

موسوی زاده عنوان کرد:

انجام ۵۲۳ ماموریت توسط اورژانس زنجان

انجام ۵۲۳ ماموریت توسط اورژانس زنجان

زنجان- رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان، از انجام ۵۲۳ مورد ماموریت در طرح نوروزی امسال خبر داد.

سید رضا موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از آغاز طرح نوروزی یعنی از ۲۷ اسفند ماه سال گذشته تا ۴ فروردین ماه سالجاری تعداد ماموریت های انجام شده توسط مرکز ف.ریت های پزشکی اورژانس افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در این بازه زمانی ۳۸۰ مورد ماموریت غیر تصادفی و ۱۴۳ ماموریت تصادفی در محورهای مواصلاتی استان زنجان انجام شده است.

رییس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان گفت:در این بازه زمانی مورد تصادفی حین انتقال در بیمارستان وجود نداشت.

موسوی زاده تاکید کرد: از این تعداد ماموریت انجام شده توسط مرکز ۵۵ مورد ماموریت شهری و ۸۶ مورد ماموریت جاده ای بوده و دو مورد هم ماموریت بین مراکز درمانی بوده است.

وی افزود: از ۱۴۳ مورد تصادف ، ۱۴۶ نفر انتقال به بیمارستان بوده ، ۷ نفر درمان در محل و ۲۳ مورد هم امتناع از انتقال به بیمارستان بوده است.

رییس مرکز فوریت های پزشکی استان زنجان در ادامه یاد آورشد: در استان زنجان ۳۸ پایگاه فعال است که از این تعداد ۲۶ پایگاه جاده ای و ۱۲ پایگاه شهری است.

موسوی زاده گفت: کل نیروهای این مرکز در ایام نوروز درآماده باش هستند.

کد مطلب 2523151

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