بیشتر پرونده های کیفری از عدم کنترل خشم هنگام عصبانیت شکل می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری شاهرود حسین رجبی در اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز در دیدار با کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان ضمن تاکید بر این که کاهش جرم با همدلی و همزبانی دولت و ملت امکان پذیر است افزود: باید برای تحقق شعار مورد نظر رهبری عواملی که مانع تحقق وحدت و همدلی می شود شناسایی کرد و جهت رفع آنها گام برداشت.

وی انجام کارهای اطمینان بخش در زمینه معیشت و رفاه مردم ،حمایت از تلاشها برای تقویت تولید ملی را عامل ایجاد همدلی و همزبانی دولت و مردم دانست و خاطر نشان کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند،مسئولان خادم آنها هستند و در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مسئولان اطمینان کنند زیرا آنها خادمان مردم و فرزندان انقلاب هستند.

دادستان شهرستان شاهرود با اشاره به راههای تحقق همدلی میان مردم و دستگاه قضایی تصریح کرد: در این ارتباط باید بحث پیشگیری از وقوع جرم را به صورت جدی مورد توجه قرار داد و با تشکیل قرارگاه پیشگیری از وقوع جرم در هر محله و حتی خانواده می توان زمینه بیشتر همدلی را فراهم کرد.

رجبی با بیان این مطلب که برخورد جامع و قانونمند با جرایم خشن، اجرای سریع احکام، توجه به کیفیت و کمیت ناهنجاری ها، کاهش اطاله دادرسی، سرعت در رسیدگی به پرونده ها، تکریم ارباب رجوع نیز باعث ایجاد همدلی می شود عنوان کرد: مردم به موضوع پیشگیری از وقوع جرم، تقویت ایمان و باورهای دینی نیز توجه داشته باشند.

وی با اشاره به نقش مردم در ایجاد همدلی با دستگاه قضایی اذعان داشت: مردم همچنین به افزایش صلح، سازش، کنترل احساسات در زمان خشم و نیز ناراحتی که متاسفانه اغلب پرونده های کیفری ناشی از آن است، توجه کنند که این موضوع می تواند گام موثری در ایجاد همدلی و همزبانی باشد.