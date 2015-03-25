اقامت در خراسان رضوی با رشد ۱۴ درصدی همراه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی ولایی ظهر امروز در حاشیه بازدید از واحدهای اقامتی در مشهد گفت: خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد مقصد میلیون ها نفر از زائران و گردشگران است و آمار اقامت در هفته نخست سال جاری حکایت از رشد ۱۴ درصدی دارد.

وی با اشاره به افزایش میزان اقامت مسافران در مشهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: این افزایش بیانگر افزایش اشتیاق مردم برای زیارت بارگاه ملكوتی امام هشتم (ع) است.

مدیر كل نظارت بر خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: این حجم سفر و اقامت گردشگران و زائران در مشهد مقدس بر اهمیت توجه دستگاه های اجرایی به منظور ارائه خدمات مطلوب به گردشگران و زائران می افزاید و باید نظارت بر کیفیت و خدمات ارائه شده با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر تاسیسات گردشگری به صورت جدی در این استان دنبال می شود ادامه داد: در این راستا اجازه فعالیت به تاسیسات گردشگری كه خدمات نامطلوب به زائران ارائه می كنند را نمی دهیم.

ولایی با اشاره به اینکه خوشبختانه حجم قابل توجهی از مراكز اقامتی كشور در مشهد واقع شده است ضمن قدردانی از برنامه ریزی مناسب و تمهیدات اندیشیده شده برای اسکان و ارائه خدمات به زائران توسط ستاد سفر استان یادآور شد: نظارت بر نحوه ارائه خدمات و کیفیت با جدیت در ایام سال دنبال خواهد شد.

وی در ادامه به موضوع افزایش نرخ برخی واحدهای اقامتی در تعطیلات نوروز اشاره كرد و گفت: به منظور جلوگیری از افزایش نرخ در اول بهمن ماه سال گذشته نرخ نامه جدید برای یك بازه زمانی یك ساله به واحدهای اقامتی ابلاغ شد تا در تعطیلات نوروز واحدهای اقامتی افزایش نرخ نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر كل نظارت بر خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین ظهر امروز در حاشیه بازدید برخی واحد های اقامتی در شهر مشهد به منظور بررسی نحوه ارائه خدمات واحد های بین راهی در سایر شهرستان ها به شهرستان نیشابور عزیمت کرد تا از نزدیک نحوه اسکان و پذیرایی واحد های اقامتی این شهرستان را مورد بررسی قرار دهد.