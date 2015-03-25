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۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۱۲

در دور نخست سفرهای نوروزی؛

۱۱هزار مسافر از طاقبستان بازدیدکردند

۱۱هزار مسافر از طاقبستان بازدیدکردند

کرمانشاه-معاون میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: در دور نخست سفرهای نوروزی به کرمانشاه ۱۱ هزار مسافر و گردشگر از محوطه تاریخی گردشگری بازدید کردند.

علیرضا مرادی بیستونی بعد ازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از افزایش  ۲۹ درصدی تعداد مسافرین در دور نخست سفرهای نوروزی به استان گفت: در دور اول سفرهای نوروزی به استان بیش ۵۷۰ هزار مسافر و گردشگر  در استان اقامت داشته اند که از این تعداد بیش از ۷۸ هزار گردشگر از  سایت ها و محوطه های گردشگری طبیعی و  تاریخی و موزه های استان دیدن کرده اند.

معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: تاق بستان با ۱۱ هزار بازدید کننده در دور اول سفرهای نوروزی  بیشترین میزان بازدید کننده را به خود اختصاص داده است.

وی تصریح کرد: بیستون، غار قوری قلعه، تکیه بیگلربیگی، معبد آناهیتا نیز بعد از طاقبستان بیشترین بازدیدها را در استان کرمانشاه داشته اند.

بیستونی گفت: روز چهارم نوروز نیز بیش از ۲۵ هزار گردشگر و مسافر نوروزی از  موزه ها و  مراکز گردشگری  استان بازدید کردند.

کد مطلب 2523168

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