آمار اقامت مسافران نوروزی در لرستان به ۱۳۵ هزار نفر رسید

قدرت الله شمس ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احصاء دقیق آمار گردشگران اظهار داشت: طی دو سال اخیر به واسطه دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان میراث فرهنگی دیگر آمار ورودی مسافر را لحاظ نمی کنیم.

وی با بیان اینکه آمار ورود مسافر و تردد در محورها را اداره کل حمل و نقل و پایانه ها اعلام می کند افزود: میراث فرهنگی آمار اقامت در مهمان پذیرها، هتل ها، مهمانسراهای دولتی، مدارس و کمپ های اسکان موقت را احصا می کند.

شمس با بیان اینکه بیشترین بار مسئولیت در بحث اسکان و اقامت مسافران نوروزی لرستان بر دوش آموزش و پرورش، مهمانسراهای دولتی و شهرداری ها قرار دارد یادآور شد: میراث فرهنگی روزانه نسبت به جمع آوری و ثبت آمار اقامت از دستگاههای مختلف اقدام می کند.

وی از کنترل آمار اقامت مسافران شهرستانها خبر داد و بیان داشت: از ۲۷ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز چهارم فروردین ماه نزدیک به ۱۳۵ هزار نفر در لرستان اقامت کردند.

کارشناس گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی لرستان قرارگیری در ایام فاطمیه و بارندگی های اخیر در استان را موجب کاهش آمار اقامت مسافران دانست و بیان داشت: میزان اقامت مسافران طی نوروز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

شمس در ادامه از رشد استقبال مسافران برای اقامت در هتل ها خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت همه هتلهای بروجرد و خرم آباد ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه اوج مسافرت به لرستان طی روزهای آینده خواهد بود افزود: میزان بازدید ها از موزه مردم شناسی، باستان شناسی و قلعه تاریخی فلک الافلاک در خرم آباد افزایش داشته است.