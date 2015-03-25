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۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۶:۱۷

شمس خبر داد:

آمار اقامت مسافران نوروزی در لرستان به ۱۳۵ هزار نفر رسید

آمار اقامت مسافران نوروزی در لرستان به ۱۳۵ هزار نفر رسید

خرم آباد - کارشناس گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی لرستان از اقامت نزدیک به ۱۳۵ هزار مسافر نوروزی در استان خبر داد.

قدرت الله شمس ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احصاء دقیق آمار گردشگران اظهار داشت: طی دو سال اخیر به واسطه دستورالعمل ارسالی از سوی سازمان میراث فرهنگی دیگر آمار ورودی مسافر را لحاظ نمی کنیم.

وی با بیان اینکه آمار ورود مسافر و تردد در محورها را اداره کل حمل و نقل و پایانه ها اعلام می کند افزود: میراث فرهنگی آمار اقامت در مهمان پذیرها، هتل ها، مهمانسراهای دولتی، مدارس و کمپ های اسکان موقت را احصا می کند.

شمس با بیان اینکه بیشترین بار مسئولیت در بحث اسکان و اقامت مسافران نوروزی لرستان بر دوش آموزش و پرورش، مهمانسراهای دولتی و شهرداری ها قرار دارد یادآور شد: میراث فرهنگی روزانه نسبت به جمع آوری و ثبت آمار اقامت از دستگاههای مختلف اقدام می کند.

وی از کنترل آمار اقامت مسافران شهرستانها خبر داد و بیان داشت: از ۲۷ اسفندماه سال گذشته تا پایان روز چهارم فروردین ماه نزدیک به ۱۳۵ هزار نفر در لرستان اقامت کردند.

کارشناس گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی لرستان قرارگیری در ایام فاطمیه و بارندگی های اخیر در استان را موجب کاهش آمار اقامت مسافران دانست و بیان داشت: میزان اقامت مسافران طی نوروز امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

شمس در ادامه از رشد استقبال مسافران برای اقامت در هتل ها خبر داد و گفت: در حال حاضر ظرفیت همه هتلهای بروجرد و خرم آباد ۱۰۰ درصد تکمیل شده است.

وی با بیان اینکه اوج مسافرت به لرستان طی روزهای آینده خواهد بود افزود: میزان بازدید ها از موزه مردم شناسی، باستان شناسی و قلعه تاریخی فلک الافلاک در خرم آباد افزایش داشته است.

کد مطلب 2523169

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