به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۵ روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه سال ۹۴ در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود كه تیم ايران در گروه دوم این مسابقات با تیمهای آذربایجان، بلاروس و ترکیه همگروه است و در گروه اول نیز تیمهای روسیه، کوبا، آمریکا و مغولستان حضور دارند.
سایت فدراسیون کشتی آمریکا امروز چهارشنبه ترکیب تیمهاي ترکیه و بلاروس را برای حضور در رقابتهای جام جهانی به شرح زير اعلام كرد:
تيم كشتي آزاد تركيه:
۵۷ کیلوگرم: سزار آکگول (دارنده مدال برنز جهان ۲۰۱۳) ، صفا آسکوی
۶۱ کیلوگرم: مصطفی کارتال ، منیر رجب آکتاس
۶۵ کیلوگرم: سروت چوشکون (مدال نقره اروپا ۲۰۱۴)، مصطفی کایا (پنجم جهان ۲۰۱۴)
۷۰ کیلوگرم: محمد ایلخان ، یاکوب گور (مدال نقره جهان ۲۰۱۴)
۷۴ کیلوگرم: اندر چوشکون ، سنور دمیرتاش (برنز اروپا ۲۰۱۴)
۸۶ کیلوگرم: سردار بوکه
۹۷ کیلوگرم: ابراهیم بلوکباشی (پنجم المپیک ۲۰۱۲)
۱۲۵ کیلوگرم: تانجو گمیجی، طاها آکگول (قهرمان جهان و اروپا ۲۰۱۴ و دارنده برنز جهان ۲۰۱۳ و همچنين مرد طلایي اروپا در سالهاي ۲۰۱۳-۲۰۱۲)
تيم كشتي آزاد بلاروس:
۵۷ کیلوگرم: ولادسیلاو آندریف (مدال برنز جهانی ۲۰۱۴- مدال نقره اروپا ۲۰۱۳) ، اسداله لاچینوف
۶۱ کیلوگرم: گئورگی کالیف ، ژیانیس ماکسیموف
۶۵ کیلوگرم: عظمت نوریکوف (پنجم جهانی ۲۰۱۴) ، ویکتور سردا
۷۰ کیلوگرم: آنتون آفاناسیف
۷۴ کیلوگرم: علی شعبان اف (مدال برنز جهانی ۲۰۱۴- ۲۰۱۳) ، ژان سافیان
۸۶ کیلوگرم: الکساندر هوشتین، رسول تیخایف
۹۷ کیلوگرم: یوسف جلیل اف ، ابراگیم سعیداف، ایوان یانکوفسکی (برنز اروپا ۲۰۱۴)
۱۲۵ کیلوگرم: الکسی شیماروف (قهرمان سال ۲۰۱۱ جهان و عنوان پنجم جهانی ۲۰۱۴)
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