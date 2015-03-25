به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۵ روزهای ۲۱ و ۲۲ فروردین ماه سال ۹۴ در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می شود كه تیم ايران در گروه دوم این مسابقات با تیمهای آذربایجان، بلاروس و ترکیه همگروه است و در گروه اول نیز تیمهای روسیه، کوبا، آمریکا و مغولستان حضور دارند.

سایت فدراسیون کشتی آمریکا امروز چهارشنبه ترکیب تیمهاي ترکیه و بلاروس را برای حضور در رقابتهای جام جهانی به شرح زير اعلام كرد:

تيم كشتي آزاد تركيه:

۵۷ کیلوگرم: سزار آکگول (دارنده مدال برنز جهان ۲۰۱۳) ، صفا آسکوی

۶۱ کیلوگرم: مصطفی کارتال ، منیر رجب آکتاس

۶۵ کیلوگرم: سروت چوشکون (مدال نقره اروپا ۲۰۱۴)، مصطفی کایا (پنجم جهان ۲۰۱۴)

۷۰ کیلوگرم: محمد ایلخان ، یاکوب گور (مدال نقره جهان ۲۰۱۴)

۷۴ کیلوگرم: اندر چوشکون ، سنور دمیرتاش (برنز اروپا ۲۰۱۴)

۸۶ کیلوگرم: سردار بوکه

۹۷ کیلوگرم: ابراهیم بلوکباشی (پنجم المپیک ۲۰۱۲)

۱۲۵ کیلوگرم: تانجو گمیجی، طاها آکگول (قهرمان جهان و اروپا ۲۰۱۴ و دارنده برنز جهان ۲۰۱۳ و همچنين مرد طلایي اروپا در سالهاي ۲۰۱۳-۲۰۱۲)

تيم كشتي آزاد بلاروس:

۵۷ کیلوگرم: ولادسیلاو آندریف (مدال برنز جهانی ۲۰۱۴- مدال نقره اروپا ۲۰۱۳) ، اسداله لاچینوف

۶۱ کیلوگرم: گئورگی کالیف ، ژیانیس ماکسیموف

۶۵ کیلوگرم: عظمت نوریکوف (پنجم جهانی ۲۰۱۴) ، ویکتور سردا

۷۰ کیلوگرم: آنتون آفاناسیف

۷۴ کیلوگرم: علی شعبان اف (مدال برنز جهانی ۲۰۱۴- ۲۰۱۳) ، ژان سافیان

۸۶ کیلوگرم: الکساندر هوشتین، رسول تیخایف

۹۷ کیلوگرم: یوسف جلیل اف ، ابراگیم سعیداف، ایوان یانکوفسکی (برنز اروپا ۲۰۱۴)

۱۲۵ کیلوگرم: الکسی شیماروف (قهرمان سال ۲۰۱۱ جهان و عنوان پنجم جهانی ۲۰۱۴)