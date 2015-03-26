پیشنهاد ایجاد سامانه ارتباط مستقیم مردمی با اعضای شورا

مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به عملکرد شورا باید بر اساس بضاعت و امکاناتی که در اختیار داشت نمره داد و کارنامه صادر کرد، افزود: شورای شهر تهران هنوز سامانه برخطی برای نظارت بر بخش های مختلف شهرداری در اختیار ندارد، سیستم گزارش گیری از ذیحسابان شهرداری وجود ندارد. مرکز تماسی مشابه سامانه «۱۸۸۸» برای ارتباط مردم با اعضای شورای شهر پیش بینی نشده است، مرکز مطالعاتی که شورا بتواند امور پژوهشی مربوط به طرح ها و لوایح را انجام دهد، تاسیس نشده است. با همه این نواقص نمره دادن به شورا سخت است.

وی ادامه داد: شاید نمره ۱۰ یک دانش آموز فقیر با مسئولیت تامین معیشت از نمره ۱۸ یک دانش آموز ثروتمند و بی دغدغه که معلم خصوصی هم دارد، بسیار ارزشمند تر باشد! بر این اساس با لحاظ بضاعت موجود در شورا، به تلاش همکارانم در حد مقدورات نمره ۱۸ می دهم اما نمره تحقق مطلوبات ما در سال ۹۳ حدود ۱۲ است.